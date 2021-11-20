【新冠肺炎】國泰3名確診機師承認曾數次離開酒店　111名機組人員獲撤銷檢疫令

▲ 國泰3名染疫機師承認曾數次離開酒店，111名機組人員獲撤銷檢疫令。（資料圖片）

衞生防護中心今日（20日）表示，就3宗涉及國泰航空有限公司本地機組人員的輸入個案（個案編號分別為12,376、12,378及12,387），根據最新的流行病學調查資料，中心認為因曾與該3宗個案於德國法蘭克福入住相同酒店而正接受強制檢疫的111名機組人員，其強制檢疫要求可予以撤銷。

在中心早前的調查中，該3名病人聲稱他們在法蘭克福逗留期間沒有離開酒店房間，顯示酒店可能為他們唯一的共同感染途徑。中心於11月18日傍晚獲得國泰航空就3宗個案的調查報告。因應國泰航空調查報告的結果，中心向3名病人跟進他們於法蘭克福外站停留期間的日程。他們其後承認曾數次離開酒店房間及到訪酒店附近的地方，而該3人亦有於酒店外見面或與朋友會面。

中心亦同時向德國衞生當局提供3宗個案的資料及入住酒店的資料。德國衞生當局的調查顯示當地沒有錄得與該酒店相關的確診個案，該酒店並沒有已知的群組爆發。由於3宗個案的基因排序高度相似，根據最新調查資料，顯示該3宗個案極可能互相感染或從酒店外的一個共同源頭感染，而酒店內出現爆發的機會較低。

中心進一步調查與該酒店相關並正接受檢疫的機組人員，確認當中10人應被列為3宗個案的密切接觸者。其餘111人則曾入住相同酒店但並沒有與3宗個案於德國酒店外接觸。國泰航空亦已核實該111名機組人員與3宗個案沒有在酒店外接觸。因應最新調查發現，中心已安排該111名機組人員於今日離開檢疫中心。其餘10名密切接觸者需繼續接受檢疫。

中心指會進一步調查是否有人違反《預防及控制疾病（披露資料）規例》（第599D章），提供不實資料以影響公共衛生調查工作，並會按需要採取執法行動。

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責任編輯：李榮忠