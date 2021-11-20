【儲錢大法】月薪2.6萬日本打工仔從不投資　靠佛系儲錢51歲儲到700萬退休

▲ 月薪2.6萬日本打工仔從不投資，靠佛系儲錢51歲儲到700萬退休。

為達到財務自由，除了努力工作，不少人都會選擇投資。不過日本一名57歲普通打工仔竟然單靠佛系儲錢，就在51歲時儲夠700萬港元提早退休。到底他是如何做到的？

57歲的坂口一真是一名平凡的日本打工仔，在技術公司任職主任，年收入約450萬日圓（約港幣31.5萬元），即月薪平均為26,250港元。雖然收入不算特別高，又沒有投資，但他成功在51歲時，靠「減法生活」儲到1億日圓（約700萬港元）於是決定提早退休。

坂口一真在日本節目《日本人の3割しか知らないこと》公開自己的減法生活方式。

坂口一真從沒有投資、買保險，並強調自己沒有刻意慳錢，只是去除了不必要的開支，只買日常必需品。而購買後的物品，都會用到爛為止。

▲ 電話有上網功能。

例如他仍然在使用可以上網、10年前的Nokia電話；鞋櫃中有一雙穿了30年的鞋；一件衣服穿20年等等。他強調自己並不是節儉，而是因為喜歡所以才一直穿。

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在這種低慾望的生活下，他每月固定花費10萬日圓（約7,000港元），每年儲330萬日圓（約23萬港元），即每月可儲約1.9萬港元。33年後計及退休金，就不知不覺儲到1億日圓。他曾經結婚，不過後來妻子認為他太自由而分開。

被問到會如何使用這筆金錢，坂口一真回答「不會使用」：

若要強逼自己消費，不如把錢捐出去。有人認為花錢才開心，但亦有人認為不花錢也開心，自己便屬於後者。

他表示由50歲到80歲大概還剩30年，但感覺這並非工作的年紀，所以不如好好享受人生。

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責任編輯：羅嘉欣