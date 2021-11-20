【MIRROR成員】姜濤紀錄片重提暈倒事件　叱咤奪獎留困惑：可能我未承受得起

▲ 姜濤紀錄片《問題》第2集上架。

MIRROR成員姜濤的個人紀錄片《問題》第2集在昨晚（11月19日）上架，影片一開始即播出姜濤在今年9月在尖沙咀出席活動時，突然暈倒的片段。

然後姜濤在片中坦白說：「我知我暈咗，一定會有一大班人講我公司唔好、講花姐唔好，其實唔關事。」接著播出他在《叱咤樂壇》奪最喜愛男歌手獎的片段，姜濤續稱：「總之呢半年，由叱咤完咗，我個人就開始有啲奇怪。」

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姜濤坦言壓力大

接著紀錄片播出姜濤出席公開活動的片段，場上有大批粉絲撐場。姜濤剖說：「出道愈耐就…… 見到大家就更加大。其實呢啲活動，我出道時好開心，因為可以見到fans，我應承過大家，希望見到大家嘅時間係開心。見到大家嘅期待，我就壓力更加大，可能我未承受得起。」

同時，姜濤無奈地稱：「越嚟越多嘅報道都唔關我事嘅，但唔知點解要報道我。」說後更不禁嘆一口氣，再續稱：「「呢8月個一直喺心入面抗爭，一時好似好返啲，一時好似唔得。」

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無奈被外間誤會

在今集的紀錄片中，還有姜濤與MIRROR成員齊出席活動時，在後台互相開玩笑的片段，他說：「雖然我話我當初入呢行嘅目標係為咗識朋友，但而家我覺得，自己唔係一個咁易識到朋友嘅人。或者話，我而家要決定同一班新嘅人去認識佢做朋友，我要說服自己百分之百信任呢個人。」

一向予人活潑開朗印象的姜濤，在片中問拍片人對自己有何感覺，對方回答指姜濤平時也很認真，不是時常嬉皮笑臉。

姜濤聽後也無奈稱：「我覺得好困惑，即係你平時嘅image係咁樣嘅時候，大家對我就有個好主觀嘅印象，所以我惟有喺自己作品入面…」然後有說明答案。

影片臨完結，播姜濤出席活動演出時的影片，字幕並打出：「答案也許未知，但知道的是，『你不是獨自面對的』。」同時片中訪問幾位姜糖，她們異口同聲表示無論何都會支持偶像，十分窩心。