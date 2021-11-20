【無血緣的愛】為喪父女生做一日爸爸出席畢業禮　暖心教授9年後再陪伴出嫁

▲ 台灣一名大學教授將學生當作成親生女兒，故事令人感動。

師生之間不但能成為朋友，關係更能親如家人。台灣一名大學教授得悉女學生沒有家人能出席畢業典禮，決定自薦做她的「一日爸爸」，自此視對方為親生女兒。近10年過去，女學生邀請教授擔任其婚禮的證婚人，陪伴自己出嫁，場面令人感動。

▲ 方教授擔任點二婚禮的證婚人。（影片截圖）

注意到學生行為異常

綜合台媒報道，方信淵為台灣實踐大學國際企管系教授，暱稱「點二」的張希晨在大三時轉到該校並修讀方教授的兩個課程，因而結緣。方教授指當時注意到點二行為有異，了解後發現原來她的成長經歷相當艱辛。

她很小的時候爸爸媽媽就離異，她跟著爸爸，但爸爸很早就過世，她就得扛下家中經濟，半工半讀一路走來。她大學讀了6年，原因是沒錢時就休學去賺學費，賺夠才來復學，讀得很辛苦。

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自薦當「一日爸爸」

有一日，患有抑鬱症的點二向方教授求助，她感激多得教授的開解和陪伴，才能走過低潮。在2012年，點二終於畢業，當時她在Facebook發文感嘆已離世的父親不能出席其畢業禮，怎料獲方教授的暖心回覆，

好！畢業典禮那一天，我當你爸爸。

▲ 方教授以爸爸身份出席畢業禮。（影片截圖）

畢業禮當日，方教授特意去了花店，選購一紥襯有粉紅色熊仔的畢業花束，以父親身份送給點二，並給予「女兒」一個大大的擁抱，鼓勵她畢業後繼續加油。自此，方教授和點二一直保持聯絡，而方教授的家人亦把點二當作家人般看待，不時相約見面。

由一日爸爸變成終身爸爸

9年過去，方教授在本月6日在其Facebook發文，指點二當日結婚自己獲邀擔任證婚人。他表示當天一早駕車與妻子和子女北上參加婚禮，自己致詞時也感觸良多，需深呼吸多次才能忍著眼淚。

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他形容在2012年畢業禮上的一張合照後，自己就多了一個女兒，彼此緣份一直延續到現在，由「一日點爸」變成「終身點爸」。

我想今天點二的爸爸也在天上看著你們，他會想對你說，很開心你終於找到可以信任的另一半，在未來的日子裡，分享你人生的喜怒哀樂，要當個好媳婦，好妻子，這樣爸爸就放心了。而我想說的是，點二，如果你願意，我們家永遠都是你的娘家。

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責任編輯：王明芳