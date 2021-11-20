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【港大醫學院】港大醫學院135週年　院長梁卓偉指人才資源發展是未來重點

社會 17:41 2021/11/20

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

港大醫學院今日舉行第205屆學位頒授典禮，同場亦為醫學院135週年慶祝活動正式揭幕。（港大醫學院Facebook）

港大醫學院今日（20日）舉行第205屆學位頒授典禮，向2021年畢業班同學頒授1242個學位，同場亦為醫學院135週年慶祝活動正式揭幕，醫學院將舉辦一連串的慶祝活動

港大醫學院院長梁卓偉同時發表院況咨文，指出人才資源發展是來年的重點。回顧醫學院近期重要成就，其中包括有歷來最多學者入選「年度最廣獲徵引研究人員」。梁卓偉表示，卓越成就並非單靠數字為指標，以人為本的同理心才是真正體現當中的價值。

此外，港大醫學院在《泰晤士報高等教育》世界大學學科排名中創新高，晉身全球20大，梁卓偉認為這全賴過百年來的醫學院師生與及研究員，致力對卓越科研的追求：

今天的港大醫學院可以飛得更高更遠，全賴有我們的成員，由前人孫中山，以至今天的未來科學大奬得主，多年來為醫學院開闢康莊大道。

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梁教授亦闡述醫學院未來計劃和願景。為回應醫學教育日益增長的需求，培育更多的醫護專才，港大醫學院的校園正進行擴展。項目包括位處沙宣道3號，預計2022年中開幕的新大樓，將為護理學院及中醫學院提供更多全新教學設施；另外新的教學及研究設施亦會在2027年前陸續落成。

同場亦為醫學院135週年慶祝活動正式揭幕。由食物及衞生局局長陳肇始教授、歷任院長、校友和現屆學生代表合力打開書型道具，象徵知識傳承，並由不同年代的師生，攜手為醫學院發展揭開新一頁。醫學院將舉辦一連串的慶祝活動，包括邀請世界知名學者擔任主講的學術研討會、遊歷港大醫學院發展的導賞團、運動及電子競技賽等等。此外，還會以藝術形式演繹醫學院多年來的焦點研究，成品將進駐校園作為常設展品。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠

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