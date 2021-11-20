【話題情侶】裕美爆男友憎前度麥明詩　直指林作醜樣但EQ高品格好

▲ 裕美爆李作性癖好。

裕美一向口沒遮攔，她最近到楊詩敏（蝦頭）和連詩雅（Shiga）主持的網上節目《絲打圍爐》任嘉賓，大談感情觀，她保持一貫大膽作風，在節目中不斷爆與林作之間的感情生活。

眾所同知林作的前度是十優港姐冠軍麥明詩，所以蝦頭問會否介意自己與男友前度作比較，裕美卻有信心地表示不擔心，解釋稱：「佢係好憎個前度。」

之後裕美即笑問：「死喇，呢句可唔可以講？因為佢係嗰啲分咗手就想佢死，即係唔好再畀我見到佢，佢唔會同前度做朋友。」所以裕美稱，因此林作令她很有安全感，亦是男友令其欣賞之處。

【話題情侶】自爆跟林作沒太多性生活 裕美：林作在家裡不穿褲子

最新影片推介：曾志偉專訪

裕美被前度暴打

裕美回憶指，以前有不愉快戀愛經歷，曾被前度家暴，形容當時的自己如奴隸：「早午晚三餐都煮畀男朋友食，佢就算點樣鬧我，用粗口鬧我都好，我都會講對唔住。」

她當時的男友更是控制狂，不容許裕美與異性聯絡，會查她的手機，如被發現曾與異性溝通，就會打她：「佢仲要喺我瞓着咗覺拍醒我，朦朧之間整斷我部電話。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

林作出奇招追裕美

至於與林作如何認識，裕美回憶稱，因為當時她所屬的娛樂公司簽下林作，於是二人不時有機會在公司舉辦的活動碰面：「佢成日主動走過嚟，成個咸濕佬咁對住我講：『你好靚呀』」她表示當時用粗口鬧林作叫他行開。

裕美稱，林作不論外表及行為都令她感到非常討厭，可是奇怪地就算回到家中見不到他，腦海中還是不時想起他有多可惡：「後來佢話呢個其實係佢嘅手段，就係要對方印象深刻。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

欣賞林作EQ高

雖然裕美不斷表示林作不靚仔，但表示十分欣賞對方EQ十分高，平時沒有脾氣，而且對人很體貼大方、沒有階級觀念，十分有禮貌，令她十分欣賞：「搵男人，一定要係品格好嘅人。」

但同時，言論開放的裕美稱林作「目標為本」，因此較喜歡自慰解決性需要。

她又率直地說林作常要求她「發姣」：「成日叫我姣佢，我問點姣你？佢問我可唔可以淫啲？我問點淫？佢話初初見我個樣咁淫賤先溝我，估唔到你返到嚟唔係咁，成個男人咁。但我會叫佢整吓容先。」