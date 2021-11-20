【勳銜頒授】今年勳銜頒授典禮分三日閉門進行　7人獲大紫荊勳章包括張舉能、鄭若驊

▲ 行政會議成員葉劉淑儀獲頒大紫荊勳章。（政府新聞處）

2021年度勳銜頒授典禮今日（20日）起一連三日在香港禮賓府宴會廳舉行。政府指鑑於2019冠狀病毒病疫情發展及為遵行現行的社交距離措施，今年的勳銜頒授典禮將分三日在香港禮賓府宴會廳以閉門形式進行，今年有746人獲行政長官頒授勳銜及嘉獎。

行政長官林鄭月娥在首日的典禮上，頒授勳銜及獎狀予出席的157名受勳人士。受勳人士中，7人接受大紫荊勳章，包括終審法院首席法官張舉能、律政司司長鄭若驊、行政會議成員周松崗等。

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18人接受金紫荊星章，1人獲追授金英勇勳章（由家屬代領），21人接受銀紫荊星章，4人接受銀英勇勳章，17人接受紀律部隊及廉政公署卓越獎章，39人接受銅紫荊星章，和4人接受銅英勇勳章。此外，有46人接受紀律部隊及廉政公署榮譽獎章。

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責任編輯：李榮忠