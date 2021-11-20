【無助求援】港女嫁台灣產後大出血成植物人 家人冀全赴台探望遭拒絕入境

香港女生嫁到台灣，疫情下返家探親變得無比艱難。本港一名女生早前嫁到台灣，不料近期產後大出血成植物人，她的家人想來台探望，但礙於簽證規定，台移民局無法讓所有家人來台灣，一家人相當焦急，求助無門下上網求助。

台灣一名網友在Facebook群組「爆料公社」發文，據女子親姊描述，三妹2019年嫁到台灣，學著考機車駕照並為自己爭取到一份工作，在台灣努力生活，但新冠肺炎疫情爆發，在香港家人無法來台的情況下，三妹在今年9月18日誕下孩子，但產後出現大出血，經轉到當地醫院搶救，遲遲沒有好轉。

女子家人焦急，馬上申請入台簽證，也向衛生局提出緊急探病申請，終在10月15日抵達台中，並完成「14+1」隔離，才進醫院見到三妹。

女子大姊稱，三妹對家人呼喚、撫摸都沒有反應，抵台至今一個月，期間與醫生多次開會，醫生稱，三妹情況很差，「昏迷指數雖然由一開始的4變成6」，但因失血過多，腦部又長時間缺氧，幾次腦部掃描下來幾乎探測不到她的腦波，而且還有不明原因的發燒，推測可能是敗血症，

問我們還要不要為三妹進行入侵性的治療，造成沒有意義的痛苦，然後拿出了不搶（急）救同意書，要我們考慮。

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大姊無助，她僅知妹妹有健保卡，但結婚未滿3年，還沒正式入台灣籍，而當初申請簽證時只有2個名額，由她和媽媽先來台灣，申請簽證也花了快一個月的時間，「本來在和醫生開會後，想再幫二妹再申請來台灣，因為據醫生說三妹情況已經這麼差，如果中間發生什麼事二妹都還未來得及看三妹」，但卻再度收到移民局通知拒絕二妹的簽證申請，

說因為我跟媽媽已經在台灣，即使為了奔喪的理由，二妹也不能來台灣。

她強調，家人不想放棄三妹，也做好長期照顧三妹的打算，但感到相當無助，

我妹只有30歲，小孩剛出生，她只有生產完的那一刻見過寶寶，匆匆拍了一張照片。她的一生真的就完了嗎?想問問大家我還可以為我三妹做點什麼嗎？

帖文引起網民熱議，不少網民祝產婦早日康復，幫她集氣加油，有網民建議「試試用孩子的聲音刺激她的感官神經。

責任編輯：王明芳