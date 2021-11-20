【立法會選舉】林鄭月娥：今屆比以往任何一屆選舉多元化　正與內地敲定港人在口岸投票安排

▲ 林鄭月娥：今屆比以往任何一屆選舉多元化，正與內地敲定港人在口岸投票安排。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥今日（20日）就立法會換屆選舉發表聲明表示，153名通過審查的候選人來自不同背景、抱有不同政見，亦曾公開批評政府政策，足見完善後的選舉制度具備包容多元的特徵；只要得到選民投票支持，每一位都有機會當選，進入特區政治體制，參與落實「愛國者治港」。

林鄭月娥感謝政務司司長擔任主席的候選人資格審查委員會，特別是三位非官守成員梁愛詩、范徐麗泰和劉遵義，在短時間內進行了大量工作，既審慎、客觀，又高效地完成審查。

林鄭月娥指，完善選舉制度的另一特色是廣泛代表性和均衡參與，認為153名候選人的年齡、職業、背景等，都比以往任何一屆選舉多元化，亦完全沒有在以往選舉曾經出現的所謂「35+」「攬炒」組織或以政治立場掛帥的競爭。她希望每位候選人都能以政綱比拼，以務實態度爭取選民支持。

她表示會督促選舉管理委員會在特區政府各部門的全力支持和配合下，確保投票日當天的安排順暢。另外，政制及內地事務局正與內地當局敲定讓身在內地的香港登記選民投票日當天在口岸投票的安排，並盡快公布詳情。

林鄭月娥亦呼籲已登記選民在12月19日踴躍投票。

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責任編輯：李榮忠