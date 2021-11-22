【聖誕好去處】瑰麗酒店Staycation For Good季度住宿體驗　透過活動關懷弱勢兒童並共享喜悅

▲ 香港瑰麗酒店再度推出「STAYCATION FOR GOOD」季度住宿體驗。(圖片由香港瑰麗酒店提供)

聖誕節快到了，你準備如何和家人慶祝呢?香港瑰麗酒店(Rosewood Hong Kong)即將推出第二章的「Staycation for Good」季度住宿體驗系列，在分享喜樂同時更推動大家對本地社區內的弱勢兒童的關懷與扶持，讓Staycation加添多一份意義。等TOPick率先帶大家體驗一下!

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瑰麗酒店與香港社會創投基金(SVhk)攜手呈獻「Staycation for Good」季度住宿體驗系列，繼續宣揚可持續發展及幫助弱勢家庭如何在逆境中自強。透過不同的活動體驗分享喜樂，扶持來自基層家庭的小朋友及地區團體。

在活動期間，酒店歡迎5歲或以上的小客人捐贈二手玩具予玩具樂園（Green Toysland）。玩具樂園是一間非牟利社企，主要收集社會各界捐贈的玩具，再轉贈予來自基層家庭的小朋友及地區團體。參與活動的小客人將親自轉贈的玩具進行消毒，並附上手寫的聖誕賀卡，裝入以酒店升級回收床單再造而成的聖誕禮物袋中。升級回收再造的禮物袋是與致力凝聚香港不同背景的基層婦女及為她們提供職業發展機會的本地社企合廠 (HATCH) 聯手製作。

為期三天的住宿體驗包括一連串互動有趣的課程。於活動期間的第一天參與聖誕曲奇製作班，並把完成的美味作品於第二天的聖誕派對中與其他小朋友共享，派對後便會舉行手工工作坊，一同裝飾聖誕禮品袋。

此外，陳校長免費補習天地的學生將於12月19日到訪香港瑰麗酒店，小客人將預先為他們準備聖誕派對的小吃並一同參加尋寶活動，讓參加的小客人有機會了解社會意識和價值，學習多樣性的家庭和經濟背景，鼓勵他們為不同社會階層作出貢獻。

「Staycation for Good」第二章詳情

住宿日期:2021年12月18日至20日

房價:由港幣5,300元起(另設加一)

體驗包括:兩名成人和一名兒童的客房住宿、每天三人早餐、活動期間的課程和聖誕派對，以及每次入住將捐出港幣500元予香港社會創投基金。

1) 由2021年12月18日至24日期間，將為參與瑰麗聖誕營的兒童安排聖誕禮品袋工作坊。

2) 凡於12月18日至31日期間預約Rosewood Explorers Club的遊戲室，酒店會將每次預約的收益將撥捐港幣50元予香港社會創投基金，以推動創效社會項目及支援有意義的社會服務。

3)為鼓勵瑰麗酒店及瑰麗府邸的客人捐贈二手玩具，禮賓部將在12月1日至26日進行回收並轉贈有需要的小朋友。每件捐贈的玩具物品需要具備良好的性能及狀態，而玩具樂園將負責為回收的玩具進行消毒，再由陳校長免費補習天地轉贈予來自基層家庭的小朋友及地區團體。

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責任編緝：張懿慧