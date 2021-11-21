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【天氣轉冷】明日冷鋒抵達沿岸地區北風增強　氣溫顯著下降至16度

社會 10:39 2021/11/21

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

今日天氣預測部分時間有陽光，天氣溫暖。（資料圖片）

明日為24節氣中的「小雪」，天文台今日（21日）表示，今早7時各區氣溫介乎20至23度，在沿岸地區整體雲量比較薄，與冷鋒相關一道雲帶在內陸地區，預計這冷鋒於明天凌晨抵達沿岸地區，天氣顯著轉涼及有一兩陣雨。

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天文台指，一股偏東氣流正影響廣東沿岸。此外，華中的氣壓正在上升，預料一道冷鋒會在明日凌晨時分橫過該區，冷鋒抵達沿岸地區，北風將增強，而北風將冷空氣帶到沿岸，天氣會顯著下降。根據天文台9天天氣預報，明天氣溫介乎16至23度，天氣顯著轉涼，多雲，有一兩陣雨。而周二早上氣溫更跌至13度，清涼及非常乾燥，早上多雲，下午漸轉天晴。

天文台預測今日本港地區部分時間有陽光，天氣溫暖，吹和緩東風，初時離岸風勢清勁。展望明日北風增強，日間氣溫逐步下降，天氣顯著轉涼。周二及三早上市區氣溫降至約15度，新界再低2至3度。

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記者：余思嵐

 

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