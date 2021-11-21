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【童你一起長大了】蓋世寶重返大台感難受　無奈表示：之後再合作機會很微

娛樂 11:01 2021/11/21

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

蓋世寶返TVB主持《童你一起長大了》，可惜這次合作卻不太愉快。

服務大台近24年的蓋世寶在2019年不再續將，兩年多前因不滿續約被減薪三分之一於是憤而劈炮，但蓋世寶早前回巢與譚玉瑛和黎芷珊一起主持綜藝節目《童你一起長大了》，由此惹批評指她吃回頭草。

《童你一起長大了》在近日播畢，蓋世寶接受商台《1圈圈星光背後》訪問。在1995年於TVB藝訓班畢業的蓋世寶成長於單親家庭，家有兩姊一弟，坦承中學畢業後考訓練班純為找工作以減輕母親的經濟負擔，從沒野心走紅，或以兒童節目作為拍劇的踏腳石。

【童你一起長大了】《跳飛機》主持Sunny哥哥現身話當年　與鄭國江攜手創出無數經典兒歌

蓋世寶任《1圈圈 星光背後》嘉賓接受梁泰來（左）訪問。

月薪不足五位數

她在1996年被派主持《閃電傳真機》，之後主持《至Net小人類》、《學ICU》等。及至2015年前綜藝組高層余詠珊大改革兒童節目，結束她近20年有穩定收入的主持人生涯，改為拍劇及當《東張西望》外景主持。

蓋世寶回憶說：「由兒童組轉出來那年，那一份合約我是很徬徨，因為即時減一截人工，當時我要供樓，那時我有喊！喊住求他們給我一年時間寬限，看看我那一年能否做返兒童節目那麼多騷，最後他們當然沒答應，我是有徬徨，但路始終要行下去！」
 
及至2019年終拒絕續約，蓋世寶指月薪不足五位數外，還包括心淡角色越來越微不足道：「最後月薪是四位數字，有五位數我也會留下來。我供樓要萬多元，一早已不夠，另外，角色也是大問題，後期是要演同事甲乙丙了！」

蓋世寶無奈地自問：「難道我又由零開始做起？那我二十多年是否白過？我正常都不應接受吧，如果我接受才不正常吧！兩樣原因也有，但角色因素重要些，已經不多工開，更不會想接受這工作模式。」

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重回大台合作不愉快

不過，早前她返回TVB主持《童你一起長大了》，因此受網民批評，她在《1圈圈星光背後》重申，這次回歸只屬一次合作性質，也只因王祖藍一個電話便答應演出：「和祖藍相識於兒童節目時，最初真的是因為他一個電話，他構思是找齊每一代主持參與，這很有意思！」

蓋世寶承認，最初拍攝時很開，但漸漸覺得跟原意很有出入，坦言心裡很不舒服：「起碼（節目內容）跳過了《放學ICU》，這就是我『反晒眼』的地方。」

她表示不想猜測原因：「很怕變了講人是非，也沒跟祖藍反映，他負責交橋，他的角色也很難做，也不想煩他，唯有盡量配合。」

蓋世寶透露，當日答應主持《童你一起長大了》也沒談過酬勞：「真的很單純為了兒童節目主持reunion，一個電話就應承、也沒簽任何文件。之後再合作機會很微吧，若真的有機會，經過這次經驗，我會先談好細節！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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