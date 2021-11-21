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【虐待兒童】荃灣3歲女童身有多處瘀痕疑遭虐待　警方拘捕女童父母

社會 10:55 2021/11/21

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

案件由荃灣警區刑事調查隊第五隊跟進。

荃灣一名3歲女童疑曾遭被虐待，其29歲父親及27歲母親昨日被捕。

警方於上周二（16日）接獲學校社工報案，指一名3歲女童懷疑被人在荃灣沙咀道105-129號好運唐樓一單位襲擊，導致四肢有多處瘀痕，該名女童已被送院接受治療。警方初步調查發現該名女童頭頂、左耳及左面臉頰有明顯損傷及瘀痕，相信曾遭人虐打頭部。

警方於昨日（20日）分別拘捕一名29歲男子及27歲女子，為該名女童的父母，涉嫌與虐待或疏忽照顧兒童案件有關，案件由荃灣警區刑事調查隊第五隊跟進。兩名被捕人被獲准保釋調查。

警方重申，兒童權益受法例保障，根據香港法例第212章 《侵害人身罪條例》 第27條， 對所看管兒童或少年人虐待或忽略，定罪後最高刑罰為監禁十年。

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責任編輯：郭詩詩

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