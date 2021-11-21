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【醒腦提神】男司機塞車期間聞＋咬女乘客腳趾　影片曝光惹笑網民：索一索舒筋活樂

休閒消費 11:33 2021/11/21

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

男司機塞車期間又聞又咬女乘客腳趾。

駕駛時應注意安全，包括塞車時都要留意路面狀況。近日有一網民上載了一段影片，片中有多輛車輛因塞車而停在馬路上，其中有一輛私家車司機卻在塞車期間，聞鄰座女乘客的腳趾，再輕輕一咬對方腳趾，看似十分享受。

【湊得輕鬆啲】獲樂觀媽媽扶持重新站起追夢　陳浩源內疚備戰殘奧無暇照顧癌母

昨日（20日）有一位網民在Facebook「筲箕灣西灣河關注組」群組上載了一段影片，及3張相片，片中只見有多輛車輛因塞車停駛在馬路上，其中有一輛黑色私家車的男司機沒有帶口罩，司機面帶笑容「聞」坐在副駕的女乘客腳趾，還輕輕一咬對方的腳趾，男司機甚為享受，而女乘客則不為所動，只在座位上玩手機。

影片在網上瘋傳，不少網民都紛紛留言，有的認為很「重口味」，有的笑言指司機是否太肚餓。亦有網民認為很危險，即使塞車都不能分心。

更多網民留言點擊下圖：

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責任編緝：王明芳

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