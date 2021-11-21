【爆格疑雲】柴灣驚現黑衣人危站住宅窗外　網民疑圖謀不軌：爆格定偷情

▲ 有網民拍攝到一名黑衣人在柴灣住宅窗外危站。

外出時門窗要確保關妥，日前有網民在Facebook群組分享一張照片，相中一名黑衣人危站在住宅2樓窗外，疑似圖謀不軌，引起網民熱議。

▲ 黑衣人危站窗外。（來源：Facebook群組「深水埗街坊會」）

黑衣人危站窗外

日前有網民在Facebook群組「深水埗街坊會」轉載一張照片，相中一名身穿黑衫黑褲的男子，在柴灣樂翠臺一座2樓的單位窗戶外危站。從照片可見，單位內其餘窗戶都關上，屋內漆黑一片。

照片引起網民熱議，有網民笑言「可能係偷食，老公突然回家」、「嘩！情夫真係會爬窗走㗎！」，有網民則認為他打算入內爆竊，亦有網民猜測男子或是忘記帶鎖匙而爬窗入屋。

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入屋犯法罪可判監14年

根據香港法例第210章《盜竊罪》第11條，侵入者進入任何建築物或其部分，偷竊或企圖偷竊在該建築物或其部分內的任何東西、非法損壞該建築物或其內的任何東西，或企圖使在該處的任何人的身體受到嚴重傷害，即屬犯入屋犯法罪。經定罪後可處監禁14年。

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責任編輯：王明芳