【電視訊號】6個數碼電視下月轉用新發射頻率廣播　通訊辦籲調整大廈公共天線系統

▲ 通訊辦呼籲承辦商調整大廈公共天線系統。（資料圖片）

本港6個數碼電視節目台將由下月1日零時零分起轉用新發射頻率廣播，通訊事務管理局辦公室今日（21日）強烈呼籲尚未安排承辦商調整大廈公共天線系統的業主及物業管理者，須在餘下10日立即行動，否則住戶可能於當日凌晨後無法繼續收看有關節目台。



該六個數碼電視節目台是電視廣播有限公司的翡翠台81、香港電視娛樂有限公司的ViuTVsix 96和ViuTV 99，以及香港電台的港台電視31、港台電視32和港台電視33。其他數碼電視節目台（即76、77、82、83、84及85）的發射頻率維持不變。



通訊辦發言人表示，迄今全港約有9成使用公共天線系統的多層大廈住戶已完成調整，提醒業主及物業管理者，當承辦商完成公共天線系統調整後，應按照承辦商指示，通知住戶是否需要為其數碼電視接收器材重新搜台。物業管理者應特別留意住戶中的長者、少數族裔人士和有特殊需要人士，在有需要時為他們提供適當協助。



至於使用自設天線的住戶（包括居於村屋、平房、唐樓的住戶），暫時無須調整其數碼電視接收器材或天線。有關住戶如在當日凌晨後未能收看任何一個節目台，才需要為其數碼電視接收器材重新搜台。

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責任編輯：郭詩詩