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【中風年輕化】15歲少年跑步時突然倒地半身癱瘓揭中風　醫生：日日飲汽水是誘因

醫生診症室 11:51 2021/11/21

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15歲少年左半身癱瘓揭中風，醫生表示長期飲汽水是誘因。

內地一名15歲少年上體育堂跑步中途突然倒地，左半邊身癱瘓，送醫被揭是中風。醫生表示，少年患有先天性心臟病而不自知，突然劇烈運動是原因之一。其次，少年長期飲汽水，身型肥胖，大面積腦梗死與此有密切關係。

據《杭州電視台》報道，15歲少年小周(化名)，身高176cm，體重200多斤。2星期前上體育堂參加800米跑步測試時，沒跑幾步就突然倒地，左邊腳及手都不能動彈，被馬上送院。

送院後，醫生發現小周左側肢體全癱、右側頸內動脈閉塞，確診為大動脈閉塞型腦梗死，急需做顱內血管開通手術，否則有腦水腫死亡的危險。

小周右側頸內動脈閉塞，左側肢體全癱。

杭州市第一人民醫院神經內科副主任殷聰國醫生表示，小周愛飲汽水，1日至少1瓶，有時會飲2、3瓶，這種不喝水，只喝汽水的習慣，是引發中風的誘因。另外，小周患有先天性心臟病，突然劇烈運動可能是引發中風的原因之一。

杭州市第一人民醫院神經內科陳天文醫生補充，小周長期飲汽水，BMI高達32kg/m2，屬於肥胖，且空腹血糖偏高、糖化血紅蛋白處於臨界值，已出現胰島素抵抗，尿酸也偏高，機體已出現代謝紊亂，最終發生大面積腦梗死與此有密切關係。

目前小周已脫險，但因病情嚴重，還需長時間康復治療，未來生活基本可以自理。

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責任編輯：羅嘉欣

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