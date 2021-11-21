【拳王】視帝黎耀祥地獄式減肥操肌　56歲祥仔兩個月塑造鋼條身型【內附詳情】

▲ 視帝黎耀祥為演《拳王》地獄式減肥操肌。

由黎耀祥、張振朗主演的TVB台慶劇《拳王》將接檔《星空下的仁醫》於後晚（11月23日）起播出，《拳王》監製陳耀全（Andy）指，今次劇集其中一個目標，就是將三屆視帝黎耀祥塑造成「擂台版梟雄」。

現時57歲的黎耀祥在拍攝《拳王》時56歲，其飾演角色石傲山亦為退隱拳壇的商人，照理沒必要像同劇的張振朗及朱敏瀚等操得如此辛苦，但為了一場44秒的回憶戲，祥仔專誠進行地獄式減肥及操肌，並在短短兩個多月內甩掉20磅，體脂率也跌至人生最低。

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黎耀祥操出鋼條身型

在今天（11月21日）早上，《拳王》官方社交網「拳王The Ringmaster2021」發布一條宣傳片，黎耀祥笑指幸好自己當初操肌沒半途而廢，否則便遭監製「賣豬仔」。

他笑說：「試妝時好肥，咁就開始節食同做運動，到試造型時已減咗幾磅；點知之後就一直落唔到磅，就同監製講：『未必修得咁好，可唔可以唔使除衫？』Andy話：『放心！回憶戲可以拍大頭。』雖然監製咁講我係定咗，但覺得都係唔可以放棄，因為同組其他演員都好努力！好彩堅持咋，Andy到最後係成個身都拍晒嘅！」

祥仔在片段中，還分享了他的健身餐單，就是雞胸、雞蛋、蕃薯為主食，偶爾加些番茄和蔬菜；至於運動及操拳方面，祥仔除每星期兩次依照劇組安排的泰拳訓練外，更專誠請來教練作定期專業指導。

此外，他每晚亦會自行在家鍛鍊，靠驚人意志力令56歲的黎耀祥仍能在短時間內鍛鍊出鋼條身型。觀乎劇組發布的最新劇照，勁力十足的黎耀祥胸膛結實，腹部的朱古力肌亦頗為明顯。

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黎正橋騷攝影作品

此外令人意外的是，該批劇照原來全部出自黎耀祥兒子黎正橋手筆，祥仔指囝囝13歲開始已愛上攝影：「因為佢想享受當中嘅樂趣。有時我開工佢會去影，因為佢鍾意有故事性嘅相，佢呢方面都幾有自己諗法。佢以前陪我開工時，都會同工作人員研究打燈嘅問題。」

黎耀祥又指，雖然操肌過程辛苦，但由於劇中所有男演員萬眾一心，大家又會無私分享操肌秘訣和心得，故此雖然辛苦但仍很開心。

祥仔又笑言很開心今次能與心目中的黃金組合Andy及編審冼翠貞合作，並謂《拳王》最吸引他的地方，是「尋找自我」的主題：「好少劇集有個主題去貫穿成套劇，每個角色又有推進同過程，喺過程入面觀眾可以感受每個角色嘅成長。」

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Andy則直指祥仔是次角色除了體能及體型上有突破外，祥仔在演繹上亦展現了一定功力：「點解話係擂台版嘅梟雄，因為大家睇開頭，會覺得祥仔個演法好小人物，但去到講番十年後嘅戲，祥仔就會變成另一個人，好有嗰種充滿野心嘅成功人士特質，佢好演得出嗰種分別。」

另外，監製透露，祥仔曾表示很鍾意劇組為他安排角色所穿的皮褸：「佢一著親就入戲架喇，所以你哋細心留意嘅話，祥仔劇入面其實冇乜戲服。」

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