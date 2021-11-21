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【捕殺野豬】漁護署長稱絕育放回無法跟上野豬繁殖速度　不會取消人道處理方式

社會 11:24 2021/11/21

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

梁肇輝指政府會定期檢視野豬捕捉策略，如有地方已經受控，於適當時候，或會調整策略，改用長遠控制野豬數量方式，但不會完全取消人道處理。

漁護署捕殺市區野豬行動，引起各界關注。漁護署署長梁肇輝今日（21日）出席電視節目時回應，指野豬傷人案近年呈增長的趨勢，由2011至2017年的每年1宗，上升至2018至今年的每年平均8宗，而野豬所造成的傷口更有感染風險，為保市民健康，問題具迫切性。

梁肇輝表示，署方自2017年起便開始採取「捕捉、絕育、避孕、放回」的策略對付野豬，在4年間已遷移約800頭野豬，絕育約450頭野豬。惟此策略需長時間才能見效，而現時仍有60個野豬黑點維持原狀，甚至有惡化趨勢。

梁肇輝續指，實際上，世界各地只有香港使用「捕捉、絕育、避孕、放回」的策略，其他地方往往採取捕殺或陷阱對付大型野生動物。他指出，「野豬一年可生2胎，一胎可生8至9隻」，經署方評估後，無論如何加強「捕捉、絕育、避孕、放回」的力度，亦無太大可能追上野豬繁殖速度。加上常有市民在黑點餵飼野豬，而教育市民需長時間才有效。梁肇輝強調，作為負責任的政府，現時有需要調整策略，署方現行的捕殺市區野豬行動只針對60個野豬黑點，而郊野野豬屬於自然環境一部分，不需要改變牠們生活，但若到牠們進入市區就有控制的必要。

另一方面，梁肇輝指政府現正考慮擴展禁餵區範圍並加強餵飼野生動物的罰則。他指出，署方過往一向是通過亂拋垃圾條例，檢控餵飼野生動物人士，惟成效不彰。現時政府已展開研究，包括擴大禁餵區範圍、人手、增加執法人等因素，希望能盡快將草案提交立法會。他又補充，政府會定期檢視野豬捕捉策略，如有地方已經受控，於適當時候，或會調整策略，改用長遠控制野豬數量方式，但不會完全取消人道處理。

漁護署17日在深灣道以麵包碎誘捕野豬後，有野豬關注組成員批評行動「卑鄙」。梁肇輝回應稱，從理性及感性層面考慮，人員到黑點的目標是捕捉該處野豬，而經署方觀察，該批野豬實際上是在山邊，每晚都會下山。而為在保障署方人員及在場圍觀市民的安全下移除野豬，署方「絕對有需要」用食物誘捕野豬，否則野豬在中麻醉槍後，有可能會「周圍走」，對在場人士帶來危險。梁肇輝又指，事前有諮詢野豬關注組，當中大部分成員都認同有必要探取進一步行動，包括人道處理。

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記者：黃穎津

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