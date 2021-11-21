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【誤吞奇遇記】27歲女子誤把AirPods當成止痛藥吞下　崩潰大哭傳語音訊息好友聽到腸胃聲

食用安全 14:47 2021/11/21

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

美國一名 27歲女子誤把AirPods當成止痛藥吞到肚中。

不小心吞下非食物的東西，實在讓人恐懼！日前一名美國女子吃止痛藥時，竟然不小心把藥丸及AirPods弄錯，誤把AirPods「吞落肚」，怎樣催吐也吐不出來，令她崩潰大哭感到無助，並在鏡頭前爆哭。

據《每日郵報》報導，一名在美國波士頓的 27歲女子Carli Bellmer在社交平台上發佈影片，她在鏡頭前崩潰大哭指自己在吞止痛藥時，不小心把AirPods當成藥丸吞下。

吞下時我還覺得藥怎麼有點難吞，結果我看到我手中還有藥丸，才意識到我吞的不是藥。

Carli發現自己吞下了AirPods後，試圖把AirPods吐出來，但怎樣都吐不出來，她感到十分崩潰，因此立刻打給醫生。Carli還發現耳機盒與她肚中的AirPods自動連線，還收到電話的通知，說有一隻來源不明的耳機與她一同移動。

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Carli事後只可以等待AirPods排出，當她傳送語音訊息給朋友時，因忘記關掉耳機與電話等連線，朋友收到訊息時，一度聽到她腸胃內的聲音。幸好Carli之後把耳機排出，經X光確認身體中已無異物，不過她也沒有特別留意，所以她都不知道耳機的下落。

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影片曝光後，引來近250萬人觀看，該名女子更在網路止爆紅，很多網友都表示「天啊，我連吞藥丸都有困難了，到底怎麼吞下AirPods的。」、「也許當時播放音樂能找到它在身體哪裡」、「怎麼會把藥丸和AirPods弄錯」、「幸好最後沒事」。網友也有笑言問「那你有把止痛藥放進耳朵嗎？」。Carli也幽默地在留言中標記蘋果公司，稱「可以贊助我進行安全教育」。

責任編輯：羅嘉欣

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