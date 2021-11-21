【新冠肺炎】今增2宗輸入個案包括一名菲傭　患者均染L452R變異病毒株

▲ （陳靜儀攝）

衞生防護中心今日（21日）新增2宗輸入個案，全部涉及變異病毒株L452R的感染。個案涉及一名75歲男子及一名35歲菲傭，兩人分別由英國及菲律賓抵港。本港同日錄得少於5宗初步確診個案。

75歲男患者抵港時，在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，他於8月20日及10月29日在英國接種兩劑 復必泰疫苗；另一35歲女患者為菲傭，在竹篙灣檢疫中心檢疫期間確診，她於7月27日在菲律賓接種一劑强生疫苗。

衞生防護中心昨日就3宗涉及國泰航空有限公司本地機組人員的輸入個案（個案編號分別為12,376、12,378及12,387），根據最新的流行病學調查資料，中心認為因曾與該3宗個案於德國法蘭克福入住相同酒店而正接受強制檢疫的111名機組人員，其強制檢疫要求可予以撤銷。詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：郭詩詩