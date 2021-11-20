【兩地通關】內地疫情防控專家團抵港進行考察　將訪與防疫抗疫有關設施

▲ 內地疫情防控專家團今日（20日）抵港進行為期四天的考察。（政府新聞網圖片）

內地疫情防控專家團今日（20日）抵港進行為期4天的考察，了解香港的防疫抗疫工作和措施。訪港內地專家團由國務院港澳事務辦公室（港澳辦）和國家衞生健康委員會（衞健委）組織，成員包括來自國家衞健委、廣東省、深圳市及珠海市等的疫情防控專家，國務院港澳辦及中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室亦派員參與。



專家團今日抵港後，隨即出席特區政府安排的簡介會。專家團在明日（21日）日至下周二（23日）期間，將會到訪與香港防疫抗疫工作有關的單位及設施，並與人員會面、交流和分享經驗。



政務司司長李家超在簡介會開始時，代表特區政府感謝中央政府對香港防疫抗疫工作的支持和關心，並歡迎內地專家團訪港。他表示，內地專家來港實地考察，是繼今年9月26日第一次兩地對接會議及11月2日舉行兩地視像交流會議後的重要跟進工作，希望內地專家藉此機會更深入了解香港的疫情形勢、抗疫工作的策略和政策措施。



李家超強調，特區政府會繼續以「清零」為目標，堅守「外防輸入、內防反彈」防控策略，根據聯防聯控原則繼續加強和貫徹落實各項防疫抗疫措施，創造有利條件，全速推進恢復和內地逐步有序「通關」。

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責任編輯：郭詩詩