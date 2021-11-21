【文化活動】2021國際濟公文化節假上環舉行　送多款Q版濟公貼圖供即場下載

▲ 2021國際濟公文化節今年移師至上環濟公廟舉行，活動由今日起至12月中。

2021國際濟公文化節今年移師至上環濟公廟舉行，設有濟公文化展覽及導賞，活動由今日起至12月中。展覽內容豐富，將濟公文化、濟公傳說，以及濟公信俗在香港過去三代的演化展示出來。 主辦機構國際濟公文化協會每年均在11月分的濟公誕籌備國際濟公文化節，今年推出多項新猶，包括在歷史悠久的濟公廟安排公眾導賞，以及設計出一百款趣緻小濟公貼圖，多元化的活動適合學生、喜愛歷史文化、對濟公信俗感興趣的人士參加。

香火鼎盛的濟公廟原為廣福義祠，並非是一所廟宇，大約於80年代，濟公神像被搬到該處，帶旺了善信人流香火，才同時被稱為濟公廟，廟宇紅色的外牆轟立於中西文化揉合的太平山街，也成為一個重要地標。廟內現時高高掛著的牌匾「威伏炎瘟」，是光緒年代鑄造的，見證了濟公當時驅疫的功績。

國際濟公文化協會發言人介紹本年的濟公文化節內容時表示，很高興今年能將公眾參與的活動移師至濟公廟舉行，讓公眾可更深入認識濟公文化的淵源。濟公破格的形象深入民心，大智若愚，濟公聖訓充滿智慧，因此協會特地將Q版濟公設計成多款貼圖，包括日常用語、節慶祝福、表情符號等，前來參觀人士可即場下載使用。另外，協會並選擇了部份貼圖設計，印成填色繪本，免費送贈。

負責管理濟公廟的東華三院，於11月至12月期間舉辦多次濟公文化展覽導賞，歡迎個人、學校、團體參與，有興趣人士可致電2915 3855，或電郵至(csdtemples@tungwah.org.hk)

濟公文化展覽暨導賞詳情如下：

日期：11月27、28 日；12月4、5、11、12、18、19日

時間：下午2時至下午4時

地點：上環濟公廟（香港太平山街40號）

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責任編輯：羅嘉欣