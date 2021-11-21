【東海濱長廊】東涌東海濱長廊改善工程首階段完工　黃偉綸料明年年底完成第三階段工程

▲ 發展局局長黃偉綸早前（11月12日）主持工程第一階段完工暨東涌社區聯絡中心開幕典禮。(政府新聞網圖片)

發展局局長黃偉綸今日（21日）發表網誌，介紹指東涌東海濱長廊改善工程分三階段落成。他早前出席工程第一階段完工，及其旁邊的東涌社區聯絡中心開幕典禮。而新一階段的海濱是之前用作工地的臨海部分位置，而社區聯絡中心則為舊地盤辦事處，在全面活化後，為當區居民帶來全新的體驗。第三階段計劃連接第一階段海濱長廊至東涌新發展碼頭，預計明年年底完成。

▲ 東涌東海濱長廊改善工程第一階段位於東涌社區聯絡中心外。（政府新聞網圖片）

他引述土拓署可持續大嶼辦事處高級工程師翁世文指，東涌東海濱長廊改善工程分三階段落成。首階段臨海用地長約70米，土拓署取得用地後，用了約6個月時間把舊有的工地寫字樓活化為東涌社區聯絡中心及興建其毗鄰的海濱長廊，現已開放給各團體預約舉辦不同類型的社區活動。

第二階段則長約85米，工程正在進行中，預計明年初開放予市民使用。第三階段計劃連接第一階段海濱長廊至東涌新發展碼頭，長約230米，土拓署明年6月收回相關土地後會隨即展開工程，預計明年年底完成。

整項東涌東海濱長廊改善工程，旨在為該區提供一條包括綠化空間、單車徑和利便行人的新海濱長廊，既改善海濱的環境，亦加強區內連接性，為居民提供一個舒適的聚腳點。整段海濱長廊長約400米。當局採用如維港海濱「先駁通、再優化」的理念，在每一階段工程竣工後，隨即開放使用，以配合公眾早日享用海濱的期望。

▲ 東涌社區聯絡中心中庭的多用途活動空間和一樓的活動室開放予非政府機構和學校預約作舉辦活動之用。（政府新聞網圖片）

東涌社區聯絡中心設有多個專題展覽區，訪客可透過多項互動展品及模型，了解可持續大嶼辦事處在大嶼山發展及保育的工作，以及增加對大嶼山自然、文化及歷史的認識。其中名為「時光隧道」的展區，訪客可以認識到大嶼山的過去、現在和未來動向；現時的主題為「嶼南風土」，介紹有關貝澳、水口及鄰近一帶的文化及歷史研究，並展示建築系學生以南大嶼再生保育作主題的建築設計。

黃偉綸指，東涌社區聯絡中心除了開放予市民預約參觀之外，中庭的多用途活動空間和一樓的活動室亦會開放予非政府機構和學校預約作舉辦活動之用，與社區共享空間。他期望中心讓市民有多一個渠道繼續緊密地連繫社區，攜手推動大嶼山可持續發展。

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責任編輯：郭詩詩