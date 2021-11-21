【十月初五的月光】故事背景由澳門改流浮山　新舊版角色關係大執位

▲ TVB台慶劇《十月初五的月光》

之前有份監製劇集《逆天奇案》的陳志江，其最新監製的TVB台慶劇《十月初五的月光》將接檔《換命真相》在明晚（11月22日）播出。

由於舊版《十月初五的月光》是TVB經典劇集，因此新版本的角色比如祝君好、文初、司徒禮信、Q姨、萬朱莎華的選角備受關注外，劇情及拍攝景點亦是焦點所在。

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▲ 新版《十月初五的月光》。

新舊版角色關係不同

監製陳志江表示，新版與舊版相隔足足21年，為配合時代變遷，新版雖有保留原版的精髓及濃厚人情味，但在細節及劇情上卻有一定程度的「調整」，大結局同樣感人之餘亦保證有新鮮感。

他笑指其實每一集都有一個與舊版顯著不同的地方，如果閣下是《十月初五的月光》迷，應可考慮每一集都玩玩「找不同」，以增加追看時的趣味及投入度。

談到新版與舊版最大分別，陳志江指是Q姨（米雪飾）、君好（何依婷飾）、萬朱莎華（姚嘉妮飾）三人間的關係。

在舊版，Q姨與君好是母女，莎華則與Q姨是姊妹；新版中，Q姨與君好是婆孫關係，莎華與Q姨則由姊妹變母女，二人之間更有不少衝突場面，莎華一再指控Q姨「偏心」。

莎華在新版設定的另一重大改變，是在舊版中生了兩名兒子沛堅及沛祺的她，在新版中誕下一仔一女，原本的沛祺則變成二女沛琪，並由鄺潔楹飾演。據知，沛堅及沛琪在新版中亦將擁有與舊版不一樣的命運。

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發揚Q姨精神

同樣獲得逆轉命運機會的角色，則為Q姨知己好友海景叔（石修飾），他與Q姨在新版中的互動，則與舊版一樣散發著開心磁場以及同樣窩心。

另外，因為「十月初五」是澳門街道名稱，談到有網民質疑為何劇集故事背景由澳門變為流浮山後，仍叫《十月初五的月光》，對此陳志江笑指仍叫「十月初五」是想將Q姨的「我為人人」精神發揚光大。

他解釋稱：「初五是圓月之前必經階段，正如人生，沒有經歷過遺憾，又如何明白圓滿的意義？而Q姨正正係十月初五生日嘅，佢嘅人生就係為咗可以成就別人而感到開心、快樂，所以套劇叫番《十月初五》。」

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紅葉成重要元素

此外，在舊版中，初哥哥的「哨子」是重要的愛情Icon，只要聽到哨子聲，便會想起初哥哥對君好濃濃的愛；新版中，帶出「感情」信息的Icon不再局限於「哨子」，更有「紅葉」幫忙。

陳志江透露：「紅葉會一直喺劇入面『穿插』，當入面嘅角色接到紅葉時，佢眼前嗰個人就會係佢一生中最愛！紅葉喺呢部劇咁重要，係因為佢係君好好鍾意嘅嘢，而紅葉亦會喺君好嘅愛情路上扮演住重要嘅角色！」

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