【溺水意外】2歲女兒充氣泳池邊玩水時溺水　母親鎮定做CPR 5分鐘救回一命【附驚險過程】

▲ 2歲童充氣泳池邊玩水時溺水，母親鎮定做CPR 5分鐘救回一命。

馬來西亞一名2歲女童日前在充氣泳池邊玩水時不慎掉進水中溺水，幸得母親及時鎮定做心肺復蘇CPR搶救，才救回一命。事後，女童父親於網上公開驚險過程，提醒父母要多加留意及掌握CPR方法。

▲ 女童身體僵硬。

綜合馬來西亞媒體報道，女童父親Abdul Rahim於Facebook公開閉路電視畫面，描述當日的驚險意外。父親Abdul Rahim表示，女兒當日下午2時30分在家中一個充氣泳池池邊玩水，期間拿了一張椅子，攀爬到池邊，然後突然不慎掉進水中溺水。後來哥哥發現妹妹僵硬地躺在泳池中，馬上呼喚家長。

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幸好媽媽是前護士，所以當刻鎮定地幫女兒做CPR。當時女兒的身體僵硬並開始有些浮腫，做CPR也沒有反應，「感覺已經失去了孩子」。但媽媽沒有放棄，一直冷靜沉著地做了5分鐘的CPR，家人也在旁不斷呼喊女兒的名字。結果女兒在5分鐘後恢復生命跡象，家人趕緊送她往醫院救治。

如果沒有妻子的急救，我們可能會永遠失去孩子，餘生在無盡的遺憾中渡過。

雖然救回女兒一命，但女兒入院後仍一度因癲癇發作，被轉到深切治療部，醫生懷疑是溺水時大腦短暫缺氧所致。慶幸目前女兒經觀察及治療，已康復出院。

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Abdul Rahim坦言，本來泳池是讓孩子學習游泳和浮水，女兒的哥哥姐姐已經學會，但她尚未學識。但目前，他們已經收起充氣泳池，讓孩子長大後再使用，或永遠不再使用。

Abdul Rahim提醒各位家長，不要被泳池的高度所迷惑，認為2歲的孩子不會掉進池中，因為聰明的孩子會懂得爬上椅子進入池中。

不論泳池有多高，孩子還是有辦法找到椅子爬進去，所以必須小心留意。

另外，他強調家長應意識到CPR非常重要，無論家中有沒有泳池，所有父母都應該學習CPR，立即參加一些基本的急救和CPR課程。

希望發生在我們身上的事情也能成為其他父母的一個教訓。

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責任編輯：羅嘉欣