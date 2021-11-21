【慳電大法】林超英分享1分鐘沖涼慳電大法　不用暖爐堅守古法保暖原則

▲ 林超英早前公開保暖大法。

兩電日前公布來年電費調整方案，中電和港燈淨電費分別加5.8%及7%，明年元旦生效。兩電加價，如何在冷鋒下仍能做到慳電又慳錢？一向關心環保的前天文台台長林超英，早前就公開了自己的保暖大法，不妨參考一下。

林超英向來提倡節能，關心氣候變化議題。較早前他就分享在冬天來臨下，如何在保暖及減少耗費能量取得平衡的「自救方式」。首先，林超英指出關鍵原則是只溫暖身體周圍，不需加暖全屋空間，而日常可以做到的，包括多穿衣、不用電暖爐、用熱水袋加暖被窩等「古法保暖方法」。

此外，他亦有一套冬天下洗澡的見解，就是他會善用時間，每次沖涼只花約1分鐘時間；而即使天氣寒冷，他也不會用太熱的水，只會用超過30度水溫的溫水沖涼。有網民就好奇1分鐘如何沖完涼？獲林超英回覆：

我不用肥皂，只是沖洗，汗漬基本上一分鐘可以清理完畢。

林超英續指，他家中用的是即熱型熱水器，並非儲水式熱水爐：「用電熱水器，普通電（不是三相電）」而他指出能做到省錢省電的關鍵，在於「快」。

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責任編輯：羅嘉欣