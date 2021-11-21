【家庭暴力】23歲人妻遭家暴3年拒離婚　崩潰痛哭：老公太帥離不開他

▲ 內地一名23歲人妻遭家暴3年仍堅拒離婚。

長年遭受家暴令人情緒崩潰，內地一名23歲少婦被拍攝到在街頭崩潰大哭，她聲稱遭丈夫家暴3年，卻拒絕離婚，指「老公太帥離不開他」，引來網民關注。

婚後生活不愉快

內地節目《尋情記》早前訪問湖南一名23歲、名為李霞（化名）的女事主，她與丈夫王強（化名）一見鍾情，認識僅兩個月便「閃婚」。然而，兩人婚後生活卻不愉快，每日爭吵不斷，及後更演變成肢體衝突。李霞被打後多次回娘家哭訴，親友於心不忍叫兩人離婚，可是當王強登門道歉，她又心滿意足地跟丈夫回家。

王強受訪時承認對妻子施暴，辯稱自己被對方的疑心病逼得透不過氣來，才會暴力相向，「這3年來，我每天都活得很累」。他指李霞每天都會翻查他的手機，尋找「出軌」的證據，又在未經同意下刪除「可疑女性」的聯絡資料。李霞在王強的手機偷裝定位軟件，又在家安裝隱蔽攝錄機，無時無刻關注他的行蹤。

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妻子拒離婚

王強曾嘗試與妻子溝通但不果，最後選擇以暴力「解決」問題，並指「你有看過這樣的女人嗎？我打她還不離開」。王強及後向法庭提出離婚申請，卻遭妻子拒絕，李霞指丈夫是她的初戀，無法放棄這段關係，

他長得真的很帥，如果離了，以後再也難找到這麼帥的。

節目組安排兩人進行調解，李霞突表示自己懷孕，「想給孩子一個完整的家」。王強聽後感錯愕，指看在孩子的份上，願意給彼此一個機會，希望往後妻子不要過於多疑。李霞答應丈夫提出的要求，指會克制自己。

節目播出後引來網民熱議，有網民認為女子有心理問題，「其實女子是否從小就缺乏安全感？感覺她很無助，才會變得如此不自信」、「和這個女人一起不會有安靜的日子過」、「明眼人一看就知女生有病，還不趕快帶她去看醫生？」。有網民則為這對夫婦送上祝福，「愛需要互相包容、互相信任！」、「希望他們之後能過上幸福生活」。

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責任編輯：王明芳