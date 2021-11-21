【捕殺野豬】「殺豬令」誘捕野豬引各界關注　河國榮：佢哋完全無惡意只有好奇

▲ 河國榮：佢哋完全無惡意。

漁農自然護理署日前下達「殺豬令」，採取行動捕殺市區出沒的野豬，引來社會關注，而且漁農自然護理署使用誘捕方式，更掀起各界對其手處理提出質疑。

雖然有關方面強調捕殺手法人道，不過仍令市民不滿和討論。當中一向關心民生的張敬軒、MIRROR成員江𤒹生（AK）與許志安都分別在社交網站發文，表達「眾生平等」的訊息。

河國榮在昨日（11月21日）於個人社交平台上載多張於去年拍下的野豬照片，相中的野豬十分可愛，在攝影技術不俗的河國榮運鏡下，畫面更呈現出一份祥和的感覺。

【捕殺野豬】「殺豬令」誘捕野豬引各界關注 張敬軒+AK@MIRROR開腔：眾生平等

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他上載照片外，同時寫道：

舊年喺九龍影風景嘅時候遇到一家豬豬。佢哋完全無惡性（意），只有好奇同埋警惕。啲小朋友係唔係好特（得）意啊？

同時，身為攝影愛好者的他分享稱：

當時有啲落雨所以環境唔係好光但係同時因為環境濕所以啲相有啲特別嘅感覺；似打咗燈其實無 😂

呢啲相都係用我支 70-300 DO 影嘅。

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