【高敏孩子】隋棠丈夫與6歲兒子爆失控衝突　陷困境2年一次契機學懂陪伴＋傾聽

怎樣與高度敏感（Highly Sensitive Person）的孩子相處，是每個家長要學習的一大課題。41歲的台灣女星隋棠育有3名小孩，大兒子Max的人格特質屬於「高敏感」，因此她與丈夫都經歷了一段很辛苦的教育過程，也試過犯錯。然而，他們卻在一次失控的契機中意識到如何與「高敏兒」相處，讓親子關係更穩健與長久。

▲ 隋棠與老公Tony育有3陪孩子Max（左）、Lucy（右）和Olie（中）。（圖片來源：隋棠instagram）

隋棠與老公在2015年結婚，婚後不時分享與孩子Max、Lucy和Olie的生活日常，對於大兒子Max是一位高度敏感的孩子，她剖白了一路以來的心情及教育「高敏兒」的方式，引起很多媽媽的共鳴。她曾在Facebook指，高度敏感不是疾病，而是一種「人格特質」，不需用異樣眼光看待：

高度敏感的孩子心思非常細膩，能夠注意到更多的細節，包括自己和他人的表情、感受、情緒，或是生活中，那些一般人完全不會在意的各種微小變化。

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隋棠指兒子Max是一位貼心孩子，永遠都是第一個察覺到媽媽的心情。不過父母一旦不小心忽略了他在意的地方，他會非常生氣，或是當他無法做到他對自己的期望，就會出現很大的挫敗感。

隋棠坦言，在學習和高敏孩子相處的過程裡，他們花了很多時間心力摸索，因為擁有一個高度敏感的孩子是辛苦的。

我們需要和孩子一起翻越過一座讓彼此都力不從心的低谷。

▲ 老公Tony與大兒子Max。（圖片來源：隋棠instagram）

隋棠憶述指Max情緒激動時，老公Tony就會很容易失去耐性及理智，沒有好好控制自己的情緒。有時會對Max有不切實際的期望，一旦無法得到回應就會發脾氣，這樣的強勢態度，令緒起伏比較大的Max更加不好帶，從前更試過黑臉後再丟一句：「我無法忍受他了，交給妳好嗎。」就轉身離開僵持不下的現場。

因為老公Tony的性格比較大男人，有著比較傳統的想法，對孩子期待是「男孩子應該堅強，不該哭，不可輕易顯露自己的脆弱。」到後來一次的契機，Tony不再失去耐性，更變成接近滿分的爸爸。

我們花了很多時間心力摸索，但縱使如此，我們仍然避免不了犯了許多錯誤。

有一次，Tony讀故事書時，要求Max再複述一次，而Max因為自我要求高，希望自己的回答能得到爸爸的肯定，卻遲遲不敢開口，結果Tony等不到回答，開始咄咄逼人，Tony一急Max就更畏懼。父子倆情緒彼此拉扯，最終各自爆發，Tony氣得拍打牆壁，Max則用更奮力的哭泣來宣洩恐懼。

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事件發生後，父親Tony覺得不可以再這樣下去，於是向心理諮商師賴佩霞求救，「他才5歲你到底對他有什麼期待？」Tony聽到後意識到自己的錯誤，發現自己對Mac有一堆過多的期待。因為Tony的做法，只會令兒子感到害怕，對孩子也沒有幫助。

自己必須先冷靜下來，這樣孩子才冷靜得下來。

在那次之後，Tony對待Max的情緒從硬碰硬，變成陪著他，不再忽略孩子的情緒，也不再失去耐心，讓Max勇於表達感受，陪著兒子一起瞭解和感受那些情緒，因為過度刺激反而會造成孩子出現更大的負面情緒。直到有一次Max再有情緒爆炸，Tony就一直抱著兒子30、40分鐘，即使被掙脫，被不小心頭槌，被嫌棄，被發怒，但Tony仍耐性陪伴。

他就是全然的、真正的接納了Max。

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而隋棠也觀察到「高敏兒」其實就是思緒比較複雜容易超載，在孩子快要「當機」時，就要停下來。隋棠也十分感謝老公，和自己適時的互補，不會兩個同時失控，總有一個人能平靜心情來保護兒子。隋棠認為只要孩子在父母的眼神可以看到相信與接納，孩子內心受苦的程度慢慢降低時，父母們也可以逐漸找到方向。

如果父母們與孩子也面臨這樣的困境，就依靠著對彼此的愛努力攜手前進吧，有一天，真的有一天，會越來越好。

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責任編輯：王明芳