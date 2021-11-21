【兩地通關】內地專家一連4日訪港視察了解外防輸入措施　陳肇始、張竹君陪同

▲ 香港正與內地商討兩地通關事宜，內地專家團抵港展開一連4日考察，並會到訪本港防疫相關的單位和設施。(政府新聞網圖片)

香港正與內地商討兩地通關事宜，內地專家團昨日（20日）抵港展開一連4日考察，並會到訪本港防疫相關的單位和設施。專家團今早（21日）8時半在下榻的灣仔香港君悅酒店乘車出發，約9時許抵達香港國際機場，食物及衛生局長陳肇始及衛生防護中心傳染病處主任張竹君等官員在機場離境大堂門外迎接。據報，專家團下午會到港珠澳大橋及竹篙灣檢疫中心及啟德社區會堂個案追蹤辦公室。

專家團成員包括港澳辦交流司副司長劉文達、國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華、國家疾控中心病毒學首席專家董小平 ，以及廣東疾控中心副主任何劍峰等，成員還有中聯辦官員、深圳和珠海的專家。他們今早離開灣仔君悅酒店後便到香港機場視察機場的人流分隔措施及採樣情況，包括最新設立用作分隔內地及海外航班的橙區及綠區，陳肇始及張竹君亦到場陪同，之後轉到臨時醫院（北大嶼山醫院香港感染控制中心）。

港府近月正爭取與內地通關，政務司司長李家超在出席簡介會時表示，港府將繼續加強和貫徹落實各項防疫抗疫措施，創造有利條件，推進恢復和內地逐步有序通關。早前有消息稱最快下月初有望小通關，但立法會議員田北辰今料最快要到下月底才能實現。

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責任編輯：洪芷晴