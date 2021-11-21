【梁卓偉辭職】梁卓偉辭任港大醫學院院長　2022年轉任馬會慈善總監應對「貧富差距大流行」

▲ 香港大學嘉誠醫學院院長梁卓偉今日（21日）宣布明年將離開港大。（資料圖片）

香港大學嘉誠醫學院院長梁卓偉已向校方請辭，將於本學年末結束在港大長達23年服務，其工作生涯亦會「邁進新階段」，將致力應對「貧富差距大流行」的挑戰，明年8月起正式接替張亮，擔任香港賽馬會慈善及社區事務執行總監；他亦會繼續擔任全球最大醫療慈善機構惠康基金會（The Wellcome Trust）的理事。

現年49歲的梁卓偉今日（21日）向港大醫學院師生及校友發電郵，公布自己即將於本學年末離開港大的消息。他引用《論語‧為政》的「四十而不惑，五十而知天命」，說：

在本學年結束時，也剛好將走完我「不惑」十年。在該整整十年，有幸成為你們的院長，與大家共同堅信並致力追求學術卓越的願景。

梁卓偉提及，港大在2022年《泰晤士報高等教育》世界大學「臨床與健康」學科排名躋身全球20大，創歷史新高。

他總結自己作為流行病學家和政策制定者，迄今應對過三大醫療健康挑戰，「也成為我工作生涯難以忘懷的時刻」，包括涉及2003年沙士、2009 年流感大流行、2013 年 H7N9 甲型流感，及2020年至今的新冠大流行的「永未終結的傳染病流行」；涉及癌症篩查、兒童及青少年生命歷程研究的「慢病流行的威脅」；以及涉及控煙、社會結構和事件的「不必要的環境危害流行病」。

早於馬會宣布委任公告，梁卓偉已提前預告其將獲委任慈善及社區事務執行總監，他表示期待明年夏天以新角色身份與各界繼續合作，並引用昨日在港大醫學院畢業禮院況咨文中所述，前面還有很多工作要做，而港大醫學院在本學年慶祝成立135周年，籲師生繼續「築夢杏林 成就可能」。

在我期待「五十而知天命」那即將到來的十年之際，我工作生涯會邁進新階段，將致力應對「貧富差距大流行」的終極挑戰，集中精力在「第三次再分配」的慈善事業上。

馬會其後於今日下午宣布，梁卓偉將於2022年7月18日加入馬會出任慈善及社區事務執行總監（候任），並將於8月接任合約期滿離任的慈善及社區事務執行總監張亮。梁卓偉將成為馬會管理委員會成員，並直接向馬會行政總裁應家柏匯報。

馬會指，梁卓偉將負責發展及推行具前瞻性及負責任的慈善策略及政策，以確保馬會慈善信託基金的撥款申請、分配及應用，能有效地用得其所，為建設更美好社會帶來裨益；進一步擴展馬會的慈善網絡，策略性地塑造慈善業務至更高層次，以配合香港不斷轉變的社會需求；並配合馬會持續擴展的慈善計劃及項目，鞏固與社區及持分者的建設性關係。

港大校長張翔同日已向師生公布梁卓偉即將於本學年完結後離任，校方將展開醫學院院長的全球招聘計劃。詳情即看：【下一頁】

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記者：馮琪雅