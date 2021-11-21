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【兩地通關】獲准下月赴京出席人大常委會　譚耀宗：說明兩地通關快將實現

政治 16:18 2021/11/21

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譚耀宗表示，已接獲通知下月可赴京出席人大常委會。（資料圖片）

全國人大常委譚耀宗上月因本港疫情被拒赴京出席人大常委會，不過，他今日透露，已接獲通知下月可赴京開會，他形容這是好的訊息，說明香港與內地免隔離的通關，可能即將會實現。

譚耀宗今見記者時指，中央昨派員來港考察，希望政府聽取相關部門的意見，盡快落實，相信通關在望。雖然未知具體通關時間表，但有傳媒報道可能是下月初或下月底，他呼籲港人同心協力，防止輸入個案流入社區。譚耀宗建議分階段通關，初期設立配額、分批申請，但提醒政府要做好前期籌劃，考慮完備一點，以免發生混亂。

對於港府指，正與內地敲定口岸設票站安排，譚耀宗形容，相關安排是好事，能方便選民，有助提高投票率，相信政府會嚴格監管舞弊行為。譚耀宗昨在一個有關選舉制度的座談會上，呼籲在內地的合資格港人下月回港投票，形容「支持新選制等於支持中央、支持香港。」

另外，對於曾提及「光時」口號的參選人通過資格審查，譚耀宗認為，「紅線」與宣誓標準一致，相信資審會已小心謹慎考慮各參選人的資料背景，已評估過是否有牴觸。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https：//bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：林曉君

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