【九巴安全】九巴改裝單層巴士推廣安全意識　冀潛移默化市民減少巴士意外

▲ 「安全巴士」以「停看聽讓」為主題，經改裝後，設有問答及互動遊戲讓小朋友「寓學習於娛樂」。

近日大圍九巴翻側事故釀1死11傷引起全城關注，當中男死者疑因坐椅未設安全帶而遭拋出車身壓爆頭慘死，反映九巴安全教育問題不容忽視。九巴2019年將一輛單層巴士改裝為「安全巴士」，先拆走車廂座椅，再加設熒幕、小劇場、實境遊戲等設施，盼推廣乘車安全。九巴計劃將會駕駛「安全巴士」到各區校舍、老人院，目前已聯絡過百間學校，並於伊斯蘭鮑伯濤紀念小學首次舉行活動。有參加學生稱，學懂要扣好安全帶，避免被拋出座位。

「安全巴士」以「停看聽讓」為主題，經改裝後，設有問答及實境遊戲讓小朋友「寓學習於娛樂」。問答遊戲包括情景題、規矩題等，並讓小朋友以第一身體驗緊握扶手、緊扣安全帶的重要性，以及注意馬路安全和巴士盲點。參與活動的小二學生葉卓知表示，從遊戲中學會了扣安全帶的重要性，知道若不扣緊便會「飛出去」。另一位同學陳秋彤則稱，活動相當有趣，會將所學知識告訴家人。

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九巴安全總監關翠蘭表示，設「安全巴士」的目標是令「巴士意外減少得越多越好」，計劃不設對象，學生或長者都可參與，目前已聯絡過百間學校。活動首日有約60名小一、小二學生分批參與，關翠蘭稱，從活動中可以觀察到小朋友普遍熟悉巴士內設施，但對盲點則不太了解，需要系統化提醒。她說：「小朋友可以從小學習，潛移默化，長大後都會感染身邊人。」

伊斯蘭鮑伯濤紀念小學校長石志端稱，校內學生有很大一部分乘坐巴士上學，而「安全巴士」讓學生透過遊戲更深刻認識巴士設施，以及如何安全、禮貌地乘車，並結合常識課中「認識社區」課題，有更充分的學習體驗。她又期望，學生能將所學知識應用於日常生活：「希望能透過不同途徑提升學生們的道路安全意識，而不是等到發生意外才進行有關活動。」

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記者：黃穎津