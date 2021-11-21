  • 24°C
香港時間 : 20211121日 (週日) 18:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【信仰文化】2021國際濟公文化節上環廟舉行　設導賞團深入了解濟公文化

社會 17:04 2021/11/21

分享：

熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

2021國際濟公文化節上環廟舉行。（曾耀輝攝）

濟公文化因影視形象而深入民心，2021國際濟公文化節今日（21日）在上環濟公廟揭幕，並安排濟公文化展覽及導賞活動，冀保育濟公文化。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

展覽將濟公文化、濟公傳說，以及濟公信俗在香港的演化展示出來。專研中國歷史民俗的珠海學院中國文學系副教授游子安解釋，上環太平山街濟公廟本為廣福義祠，現時放在廟內的濟公神像原本安放灣仔迪龍里(胡忠大廈現址)的一間私廟，後因收地重建而搬遷至廣福義祠。

游子安續指，濟公信俗一向有「扶危濟困 治病救災」之意，亦經常被民眾視作驅疫的神明，廟內高掛光緒年代鑄造的牌匾「威伏炎瘟」，見證濟公當時驅疫的功績。

而濟公的其中一個信俗就是契神，父母為子女平安健康地成長，會安排子女給濟公作契子女，本港著名作家小思亦是「契女」之一。

國際濟公文化協會今年推出濟公廟安排公眾導賞外，亦設計出100款Q版濟公貼圖及繪本，讓公眾可更深入認識濟公文化的淵源。

濟公文化展覽暨導賞詳情：

日期：11月27、28 日；12月4、5、11、12、18、19日
時間：下午2時至下午4時
地點：上環濟公廟（香港太平山街40號）

最新影片推介：

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https：//bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

記者：蘇文軒

相關文章

【新冠肺炎】今增2宗輸入個案包括一名菲傭　患者均染L452R變異病毒株
今日 14:16
【新冠肺炎】今增2宗輸入個案包括一名菲傭　患者均染L452R變異病毒株
【跨年倒數】「跨年倒數演唱會」門票抽獎周三截止　旅發局提醒抽獎注意事項【附門票詳情】
今日 13:03
【跨年倒數】「跨年倒數演唱會」門票抽獎周三截止　旅發局提醒抽獎注意事項【附門票詳情】
【兩地通關】內地專家一連4日訪港視察了解外防輸入措施　陳肇始、張竹君陪同
今日 15:52
【兩地通關】內地專家一連4日訪港視察了解外防輸入措施　陳肇始、張竹君陪同
【保護兒童】51歲男子涉粉嶺圍非禮女童被捕　明日提堂
今日 16:04
【保護兒童】51歲男子涉粉嶺圍非禮女童被捕　明日提堂
【梁卓偉辭職】梁卓偉辭任港大醫學院院長　2022年轉任馬會慈善總監應對「貧富差距大流行」
今日 16:00
【梁卓偉辭職】梁卓偉辭任港大醫學院院長　2022年轉任馬會慈善總監應對「貧富差距大流行」

你可能感興趣

【新冠肺炎】今增2宗輸入個案包括一名菲傭　患者均染L452R變異病毒株
今日 14:16
【新冠肺炎】今增2宗輸入個案包括一名菲傭　患者均染L452R變異病毒株
【跨年倒數】「跨年倒數演唱會」門票抽獎周三截止　旅發局提醒抽獎注意事項【附門票詳情】
今日 13:03
【跨年倒數】「跨年倒數演唱會」門票抽獎周三截止　旅發局提醒抽獎注意事項【附門票詳情】
【兩地通關】內地專家一連4日訪港視察了解外防輸入措施　陳肇始、張竹君陪同
今日 15:52
【兩地通關】內地專家一連4日訪港視察了解外防輸入措施　陳肇始、張竹君陪同
經濟 文學 文娛藝術 珠海學院 展覽 設計 香港 灣仔 上環 中國

最高瀏覽

【話題情侶】裕美爆男友憎前度麥明詩　直指林作醜樣但EQ高品格好
18:04 2021/11/20
【話題情侶】裕美爆男友憎前度麥明詩　直指林作醜樣但EQ高品格好
【退貨爭議】買萬元大褸驚見中國製造　躁婦要求退貨遭拒大鬧百貨公司
12:09 2021/11/19
【退貨爭議】買萬元大褸驚見中國製造　躁婦要求退貨遭拒大鬧百貨公司
【校園意外】小學女生抱打不平踢男生下體一腳　導致睪丸被切除需賠償17萬
12:21 2021/11/20
【校園意外】小學女生抱打不平踢男生下體一腳　導致睪丸被切除需賠償17萬