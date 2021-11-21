【信仰文化】2021國際濟公文化節上環廟舉行　設導賞團深入了解濟公文化

▲ 2021國際濟公文化節上環廟舉行。（曾耀輝攝）

濟公文化因影視形象而深入民心，2021國際濟公文化節今日（21日）在上環濟公廟揭幕，並安排濟公文化展覽及導賞活動，冀保育濟公文化。

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展覽將濟公文化、濟公傳說，以及濟公信俗在香港的演化展示出來。專研中國歷史民俗的珠海學院中國文學系副教授游子安解釋，上環太平山街濟公廟本為廣福義祠，現時放在廟內的濟公神像原本安放灣仔迪龍里(胡忠大廈現址)的一間私廟，後因收地重建而搬遷至廣福義祠。

游子安續指，濟公信俗一向有「扶危濟困 治病救災」之意，亦經常被民眾視作驅疫的神明，廟內高掛光緒年代鑄造的牌匾「威伏炎瘟」，見證濟公當時驅疫的功績。

而濟公的其中一個信俗就是契神，父母為子女平安健康地成長，會安排子女給濟公作契子女，本港著名作家小思亦是「契女」之一。

國際濟公文化協會今年推出濟公廟安排公眾導賞外，亦設計出100款Q版濟公貼圖及繪本，讓公眾可更深入認識濟公文化的淵源。

濟公文化展覽暨導賞詳情：

日期：11月27、28 日；12月4、5、11、12、18、19日

時間：下午2時至下午4時

地點：上環濟公廟（香港太平山街40號）

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記者：蘇文軒