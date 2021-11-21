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【移民英國】港妻不諳英語兼無「麻雀腳」　後悔移英與夫冷戰：唔返香港就離婚

親子 17:26 2021/11/21

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港妻移英後感後悔，希望返回香港。

在移民潮下，不少家庭選擇定居英國。近日有移英港人在網上分享經歷，指認識一對夫婦，女方因不諳英語，加上在當地難找「麻雀腳」而後悔移民，繼而與丈夫分房冷戰，稱「唔返香港就離婚」。

該名港人日前在Facebook群組「英國香港人生活交流區」發文，指不少人移居英國後呻被人欺負、表露思鄉之情，自己亦因近日入冬心情變得「灰沉沉」。他認識一對夫婦，太太的英文能力只有小學程度，在當地找不到免費課程，難以與人溝通；加上她在英國難找「麻雀腳」及街坊，後悔移居當地。他透露夫婦現時陷入分房冷戰的狀態，「太太話唔返香港就離婚」。

網民：現實同想像有落差

樓主又分享另一見聞，指一對夫婦早前賣樓，帶同自閉症兒子移民英國，卻未能適應當地生活，決定返港租樓重新開始。他指移民前應三思，「唔係揸住BNO就係最方便一定嚟英國，可以睇吓有冇其他地方適合自己同家人」；又慨嘆生活上遇到困難和挑戰，只有改變心態才可以跨越障礙。

帖文引來網民討論，有網民認為夫婦或對移民生活期望過大，「現實同想像總有唔少落差，要有心理準備去到英國要捱」、「可能佢哋嚟英國之前諗得太美好」、「要真心有好大勇氣先可以生活」。有網民則指到新地方生活需要時間適應，有心留下來的話一定捱得過。

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責任編輯：王明芳

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