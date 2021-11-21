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【聲夢傳奇】炎明熹不適台上跌倒　Gigi淚灑當場譚俊彥護花

娛樂 16:58 2021/11/21

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譚俊彥（Shaun）、炎明熹（Gigi）及鍾舒漫今天（11月21）一同出席商場活動的揭幕典禮。可是Gigi因為身體不適，因此遲到約半小時。

待炎明熹到場時，她雙眼通紅、聲音沙啞，同時一臉自責。Gigi十分專業，在台上盡量保持笑容。但在移步合照時，她卻不慎撞到台邊並腳軟跌在地上，譚俊彥反應十分敏捷，即時擋在Gigi前面免走光，並把她扶起，十分有紳士風度。

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Gigi淚灑台上

Gigi站起後強忍淚水然後尷尬地微笑，但最後還是忍不住轉身偷泣，然後離開台上。休息約10分鐘後，Gigi再上台主持揭幕活動儀式，身為前輩的譚俊彥在旁照顧，Gigi眼上仍泛淚光。

她原定唱歌環節便取消，當司儀問到聖誕願望時，她說：「大家聖誕快樂，保重身體，唔好好似我一樣。」

事後，炎明熹接受訪問表示因之前感冒未清，所以今天感到肚痛，但因覺得沒有大礙而且不想令人擔心及阻礙工作，因此沒有向公司請假。

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炎明熹不想失場

不過今晚《青春本我》有慰勞宴，Gigi仍想出席：「每一個活動都不想失場。」並稱自己性格較硬頸。

另外，譚俊彥與炎明熹一同接受TVB訪問時，譚俊彥安慰Gigi及提醒她要多飲水，當主持追問炎明熹當時跌倒是被絆倒還是腳軟，Gigi尷尬地笑，譚俊彥即幫手解圍稱：「唔好再講。」，十分體貼。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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