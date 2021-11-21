【結核病】九龍東一中學兩年現5宗結核病個案　衞生署指學生確診後已獲有效治療學校毋須停課

▲ 衞生署今年9月至10月期間，安排學校師生進行大規模篩查，當中再有一名學生確診非傳染性結核病。（資料圖片）

衞生署早前公布去年香港結核病呈報個案，以及今年上半年學校結核病個案組群的情況，去年共接獲逾3600宗結核病呈報個案。其中今年1月至6月，校園共出現4宗個案組群，共有10人，包括一間位於九龍東中學的組群。署方分別於今年4月及7月接獲結核病呈報個案，餘下2宗個案分別是2019年及今年9月的結核病呈報個案。由於各學生於確診後已立即安排有效治療及病假，學校無須停課。據了解，該學校涉及藍田的聖公會基孝中學。

衞生署指，九龍東一所中學的組群是由4個個案組成，署方今年4月及7月接獲結核病呈報個案，餘下2宗個案分別是2019年及今年9月的結核病呈報個案。由於各學生於確診後已立即安排有效治療及病假，學校無須停課。

署方在接獲相關個案呈報後，已即時進行流行病學調查和為個案的緊密接觸者進行篩查，並於今年9月至10月期間，安排學校的師生進行大規模的篩查，當中再有一名學生確診非傳染性結核病，初步流行病學調查顯示與其他個案並沒有關連。



此外，衞生署同時亦到訪受影響的學校，就有關通風和其他感染控制措施提供建議，並提醒學校要常保持課室空氣流通及留意師生有否結核病的病徵。衞生署會表示，一般而言，與病人長時間接觸才是傳染結核病的最重要條件，當局會繼續積極跟進這組群個案，並會持續監察高風險的接觸者及他們的健康狀況。



結核病是一種經空氣傳播的疾病，當結核病人咳嗽或打噴嚏時，所產生含有結核菌的小點便會於空氣中散播。若旁人吸入這些小點，便有可能會受到感染。市民如有長期咳嗽、痰中帶血、消瘦、發燒和午夜盜汗等徵狀，便應及早求醫。若不幸染上結核病，便應注重呼吸道衞生和咳嗽禮儀，並在監督下接受治療。

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責任編輯：郭詩詩