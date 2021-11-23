city’super EKI將進駐港鐵金鐘站　提供高品質及健康的食品

▲ city’super EKI將於11月29日正式進駐港鐵金鐘站。

city’super全新品牌city’super EKI將於11月29日正式進駐港鐵金鐘站！高汁便利店city’super EKI將會提供高品質及健康的食品，有別於一般便利店。city’super EKI會呈獻日本知名品牌RF1健康沙律、各國產地直送的時令水果、優質火腿及芝士冷盤和日本品牌Little Mermaid新鮮日式麵包等多樣便利食品。

city’super EKI佔地420呎，提供超過700款產品，更有鎮店吉祥物EKI仔。當中更有不少獨家產品登場！包括日本知名沙律品牌RF1，在香港首次推出的維他命ACE蔬菜沙律和乳酪馬鈴薯沙律便利沙律套裝。還有日本A5級山形和牛漢堡扒便當，以及日本大熱麵包店Little Mermaid的招牌產品北海道牛奶方包，採用日本直送麵團製作。

▲ RF1日本知名沙律品牌便利沙律套裝。（圖片由 city’super提供）

除此之外，還有便利即食食品，當中包括意大利百年家族火腿品牌Pio Tosini出產的巴馬臣火腿Prosciutto di Parma Ham、多款高質素芝士和各國時令水果。熱食方面則有日本各縣特色拉麵的Yamadai淒麵系列，如新潟濃厚豚骨醬油拉麵、札幌濃厚味噌湯拉麵和静岡鰹魚拉麵。而即食飯系列有日本品牌Tanzen Retoben出產的親子丼、中華丼和牛丼便當箱。

除了提供各國產地的新鮮水果之外，city’super EKI還會提供更蛋健康產品，如city’super獨家供應的博多屋豆漿、一系列新鮮果汁、有助改善腸道健康發酵飲品Kombucha、Milk Kefir及被譽為沖繩人長壽秘訣的沖繩香檸汁等。

最新影片推介：

點撃放大看更多：

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

city’super EKI開業禮遇

由即日起至12月31日，凡親臨店內選購任何Little Mermaid麵包、Fusion Deli餐盒、三文治或RF1沙律，即可：

1. 以優惠價港幣$10換購博多屋豆漿（加糖/無添加糖）350毫升裝一盒（零售價港幣$19）或北海道酪農公社—3.6%乳脂UHT牛奶250毫升裝一盒（零售價港幣$13）。

2. 以優惠價港幣$18換購city’super果汁350毫升 （橙汁、芒果梨汁、雜莓混合果汁、粉紅番石榴汁、西柚汁或奇異果梨汁）（零售價港幣$28）。

11月29日至12月29日，凡親臨店內消費滿淨值港幣$50或以上，可獲贈吉祥物EKI仔主題紙膠帶一卷。主題紙膠帶限量2,000卷，送完即止。以及親臨店內消費滿淨值港幣$30或以上，並出示推廣紙巾包裝上的條碼，即享港幣$5減免優惠。（推廣紙巾將由11月29日至12月3日於港鐵金鐘站外指定地點及時間免費派發）

city’super EKI

店舖地址：港鐵金鐘站ADM 26-27號舖。

營業時間：星期一至星期日，早上八時至晚上九時。

查詢電話：2736 3866

記者：蕭雅文