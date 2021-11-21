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【新冠疫苗】袁國勇：溝針試驗結果無問題　推薦長者第三針接種復必泰

社會 17:42 2021/11/21

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

港大微生物學系講座教授袁國勇。(經濟日報資料圖片)

政府上周四公布，市民若已接種兩劑科興疫苗而第二劑疫苗是在6個月前接種，不論他們是否屬於優先組別，均可由本周二(23日)開始預約和由當天起接種第三劑新冠疫苗。港大微生物學系講座教授袁國勇表示，將與同事發表關於「溝針」的論文，在港試驗兩針科興疫苗後補打一針復必泰，結果顯示無問題，效果實際更好於三針科興疫苗。對於很多免疫反應不強的人尤其是長者，推薦第三針接種復必泰，但如果選擇三針均打科興也沒問題。

袁國勇接受內地媒體訪問時表示，應針對上呼吸道傳染病毒的特點研發新型疫苗，以更好應對通過空氣傳播的病毒。其中一種方式是鼻噴疫苗，短期內會在國外開展三期臨床試驗。另一種方式是組合使用疫苗，「溝針」可以博採眾長，相互補充達到更好的免疫效果，他強調「溝針」的不良反應不會是大問題。

他表示，疫苗會激發人體的兩種免疫反應，包括中和抗體和細胞介質免疫。目前未有可靠方法檢測後者的反應激活程度，因此中和抗體只是一種「替代標誌物」，即使水平低，也不意味受保護的效率低。但從公共衛生角度來講，科學家應該監控人群中的抗體水平，相信內地當局已在做有關工作，香港政府亦在做。

他又提到，即使現時全球已研發多種注射式疫苗，鼻噴式疫苗亦同樣有需要。目前的疫苗都是注射式，能很好保護人類肺部，但是不能保護呼吸道。注射式疫苗只能幫助你預防重症，而不能防止感染。加上鼻噴式疫苗，能保護你的上呼吸道，你可能根本就不會被感染了。這可能幫助建立群體免疫，防止病毒繼續餓傳播。

袁國勇說，香港接種率只有約6成半，很讓人不安，「如果香港有輸入案例，疫情很可能會迅速爆發」。他解釋，在新加坡，接種率已達到80%以上 ，但一開放边邊境，感染病例就达到每天3000到4000个，死亡病例每天15個。英国也是類似情況，一旦開放邊境、取下口罩，感染病例每天就超過一萬。

故他認為，每個人都打針才是解決之道，重申要實行疫苗護照，可以用手機程式的方式，認為是合理政策，既保護民眾不會感染重症甚至死亡，亦沒有被拿走自由，反而保證自由出行，這就是公民責任。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https：//bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

記者：洪芷晴

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