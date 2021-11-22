【JUPAS】中大下學年推跨學院學士課程　涉學習理論及科技

▲ 中大下學年將推出4個新課程。（梁偉榮攝）

香港中文大學於下學年將開辦4個新課程，其中理學院、教育學院及工程學院將合辦4年制學士課程，涉及學習理論及科技知識，學生修畢後可從事教育科技相關行業。另一新課程為地球與環境科學，將取代現有兩個相關課程，提供至少35個學額，訓練學生用科學知識及技能去解決實際環境問題。

理學士（學習設計與科技）學位課程為4年制綜合課程，由教育學院、理學院及工程學院合辦，設20個學額。課程提供關於教育、科技和科學範疇的綜合課程，學生會接觸「學習理論」，即將學習步驟科學及理論化，了解涉及的動機及心理學元素；亦會接觸教育科技及軟件設計，具體科目包括教育的分析應用、Python程序語言導論、從STEM角度探索物理世界等，學生亦可選修人工智能之基本原理、建設網上應用程式等。

課程主任趙建豐相信，未來教育發展離不開科技元素，課程裝備學生STEM等方面的基本知識，學生畢業後可報讀一年的學位教師教育文憑課程，亦可於辦學團體、新興教育行業等工作。

▲ 課程主任趙建豐。（梁偉榮攝）

另一個下學年新推出的課程為地球與環境科學理學士，將取代中大兩個現有課程，即地球系統科學和環境科學。新課程綜合知識及技能，學生將學習3大範疇基礎知識，包括大氣科學、地球物理學、及環境科學與技術，再透過實地研究、實驗室工作等，學習將知識應用至生活中。

生命科學學院教授李成業表示，新課程期望培育出可應對環境問題的人才，他指出，氣候問題、碳中和等議題重要性不容忽視，但要處理重大環境議題的科學家，除了解地球如何運作，亦要「落地」明白環境科學。地球系統科學課程副教授戴沛權則說，課程強調可轉移、可量化技術，會在課程內容加入更多應用課題，訓練學生用技能去解決實際環境問題。

以往地球系統科學和環境科學收生人數分別為約30至40人及10至20人。新課程將設聯招直接報讀及理學院大類收生，可招收非聯招申請，至少有35個學額。收生要求方面，課程計算學生最佳5科成績，聯招直接報讀須考取中英數3級、通識2級；生物、化學、物理、數學延伸部分M1或M2、地理或組合科學其中一科考獲4級。

▲ 生命科學學院教授李成業。（梁偉榮攝）

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記者：黃悅晴