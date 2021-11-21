【封區強檢】愉景灣旭暉閣須圍封強檢　涉23歲男子美國返港後染疫　

▲ 港府今日公布，今晚將愉景灣旭暉閣列為指明「受限區域」。(經濟日報資料圖片)

愉景灣繼早前先後因出現輸入個案而被納入強檢名單，該屋苑今日(21日)再因1宗涉及L452R變種病毒的初步確診輸入病例，需要圍封進行強制檢測，港府晚上7時40分公布，今晚將愉景灣旭暉閣列為指明「受限區域」，在該處人士須留在其處所並接受強檢，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，政府目標於明日上午約6時完成行動。

​衞生署衞生防護中心公布，上述個案涉及1名23歲男病人，他於上周日(14日)前往美國，離港前1天進行的病毒檢測沒有染疫，他於昨日(20日)由美國經航班CX521抵港，抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行檢測後證實中招，並出現病徵。病人的Ct值少於30，並確認帶有L452R變異病毒株。另外，他於4月27日及5月18日於香港接種2劑由內地及德國合研的復必泰新冠疫苗。

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記者：洪芷晴