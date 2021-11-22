【秋冬時尚】時裝店女店主親授5大秋冬流行穿搭　恤衫成必備單品輕易塑造從容利落造型

▲ 踏入秋冬季，大家不妨參考Astor和Blanche的穿搭建議！

愛打扮是女士們天性，同樣地，這都是Astor和Blanche當初開設時裝店may16的原因。適逢踏入秋冬季，TOPick邀請到兩位親授今季時裝穿搭技巧，同時幫助大家找到屬於自己的一套穿衣術。

由律師轉型到開服裝店

Astor和Blanche本身是律師，眾所週知律師工時長，工作壓力又大，但她們仍決定於2016年開設may16，原因很簡單，因為愛扮靚。

最初想用批發價買衫回來自己穿，那就每天都可以穿新衣服，結果吸引不少朋友買我們的衣服。加上我們希望不同年齡的女性每天都可以打扮得漂亮，對自己有信心。

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一改律師形象 分享秋冬季5大穿搭

由於Blanche媽媽是時裝設計師，故從小就受到薰陶對時裝感興趣，遇上對時裝充滿熱情的Astor後一拍即合，希望可打破律師予人保守的形象，令人感覺到律師也可打扮新潮。而現在，她們更成為客人和同事眼中的「襯衫達人」。在問及秋冬季潮流穿搭貼士，她們就有以下分享：

西裝外套/套裝

Blanche指今年秋冬季潮流穿搭都是多元化，而她認為主流都是以簡約為主，如西裝外套、套裝，入面配搭印有圖案的T恤或白色恤衫，加一對白色厚底波鞋（chunky sneakers），及今年大熱的草綠色手袋，整體感覺既優閒又型格。

小香風

Astor表示小香風衣物質料為粗花呢絨（Tweed） 或針織，加上獨特的細節位，給人高貴、典雅及時髦的感覺。因此，小香風不但是今年重點，更是長青款，適合香港女性穿搭。她建議可選米白色或經典黑白色的小香風外套，下身可配闊西褲或仿皮短褲，再配上白色波鞋或靴子，感覺簡約但不簡單。

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牛仔布

相信大家家中都必定會有一件牛仔布單品，Blanche指牛仔布是極百搭又深受女士歡迎的布料。她建議上身可選牛仔外套襯燈芯絨裙，配今年大熱粉紅色厚底黑色靴子。又或者拼接效果的上衣襯一條簡易牛仔褲及白色波鞋，同樣做出既優閒又型格的感覺。

針織

秋冬季絕對是針織衣服的天下，只需簡約地搭配不同單品，便立即提升層次感，深受大家歡迎。Blanche建議可嘗試在針織外套入面配搭黑色打底衫，配上復古圖案的針織裙及黑色靴子。如果趕時間想快速出門口，不妨選擇針織套裝配米白的鞋，既保暖又時尚。

裇衫

絕對是長青、不可缺少的衣服單品，輕鬆襯出斯文又優閒感覺。Astor指今年流行寬鬆的型格穿法，配搭長褲、短褲、短裙，外套或單著，都十分好看。她建議可大膽嘗試今年大熱顏色薰衣草紫色的恤衫襯簡單設計的黑色褲，配粉紅色厚底黑色靴子。如果想走日系型格風格，則可選擇條子拼接裇衫配同樣款式的褲，及白色厚底波鞋。

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2022年春天潮流大熱

Blanche預料明年春季衣物設計剪裁都是以簡約為主，顏色上都會和秋冬季一樣，用色多以鮮色為主，較大膽、前衛的風格。另外，套裝、牛仔布仍然是當季大熱，建議大家可多嘗試Denim on denim的配搭，如牛仔外套配牛仔裙或褲。

場地提供：may16時裝店

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責任編緝：張懿慧