【抗疫交流】內地防疫專家團訪機場、北大嶼山醫院等　港澳辦衞健委派員參與

▲ 食物及衞生局局長陳肇始教授（前排右二）陪同下，專家團到香港國際機場實地了解機場「外防輸入」的防疫抗疫工作。（新聞處圖片）

訪港內地疫情防控專家團今日（21日）展開第2日考察行程，到訪口岸、醫療、檢疫、個案追蹤等與香港防疫抗疫工作有關的單位及設施，並與人員會面、交流和分享經驗。



今早，內地專家團首先到香港國際機場，實地了解機場「外防輸入」的防疫抗疫工作，致力減低病毒輸入香港和內地的風險，包括內地航班及國際航班的分隔措施、機場員工已接種疫苗及接受加密檢測的要求等。專家團亦到訪食物環境衞生署食物安全中心設於機場國泰航空貨運站內的食物檢驗辦事處，考察抽驗進口冷凍食品的工作。



之後專家團到訪北大嶼山醫院香港感染控制中心，了解醫院管理局在治療新冠確診病人的安排。專家團亦在一間位於東涌的餐飲處所，考察適用於餐飲處所的防疫措施及限制。



下午，專家團到訪港珠澳大橋香港口岸，並考察旅客及貨車的檢疫、出入境手續及清關安排。隨後，專家團視察大嶼山竹篙灣檢疫中心，了解其最新運作情況。



專家團亦到訪設於啟德社區會堂的衞生防護中心（中心）個案追蹤辦公室，了解中心就確診個案進行的流行病學調查及接觸者追蹤工作。



訪港內地疫情防控專家團由國務院港澳事務辦公室（港澳辦）和國家衞生健康委員會（衞健委）組織，成員包括來自國家衞健委、廣東省、深圳市及珠海市等的疫情防控專家，國務院港澳辦及中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室亦派員參與。

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責任編輯：吳卓峰