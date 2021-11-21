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【強制檢測】因應愉景灣初步確診個案　愉景廣場巴士總站等10個地方地方納入強檢

社會 22:07 2021/11/21

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

愉景灣蘅峯旭暉閣被列為「受限區域」。(曾耀輝攝)

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》(第599J章)，就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處10個指明地方的人士接受新冠狀病毒核酸檢測。

因應1宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案，有10個指明地方被納入強制檢測公告。

  • 任何在2021年11月10日上午11時至下午1時期間，曾乘搭任何由香港國際機場 (新旅遊車總站)開出往愉景廣場巴士總站路線號碼DB02R的巴士
  • 任何在2021年11月10日下午1時至下午5時期間，曾身處香港新界大嶼山愉景灣D’Deck 1樓102A號鋪Ebeneezer's Kebabs & Pizzeria的人士
  • 任何在2021年11月10日下午5時至下午10時期間，曾身處香港新界大嶼山愉景灣D’Deck地下G09號鋪Hemingway’s By The Bay的人士
  • 任何在2021年11月12日下午10時至下午11時期間，曾身處香港中環中環三號碼頭的人士
  • 任何在2021年11月12日下午10時至下午11時期間，曾身處香港新界大嶼山愉景灣渡輪碼頭的人士
  • 任何在2021年11月12日下午11時至2021年11月13日上午1時期間，曾身處香港中環蘭桂坊榮華里10號Le Jardin的人士
  • 任何在2021年11月13日上午1時至上午3時期間，曾身處香港中環雲咸街33號LKF Tower 1樓Tazmania Ballroom的人士
  • 任何在2021年11月13日上午3時至上午5時期間，曾乘搭任何由中環三號碼頭開出往碧濤軒28號路線號碼DB08R的巴士的人士
  • 任何在2021年11月13日下午5時至下午7時期間，曾身處香港新界大嶼山愉景灣愉景灣康樂會的人士
  • 任何在2021年11月14日上午7時至上午8時期間，曾乘搭任何由愉景廣場巴士總站開出往東涌站巴士總站路線號碼DB01R的巴士的人士

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https：//bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：蘇文軒

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