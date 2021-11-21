【強制檢測】愉景灣初步確診個案　中環及多條巴士路線納入強檢

▲ 愉景灣蘅峯旭暉閣被列為「受限區域」。(曾耀輝攝)

愉景灣繼早前先後因出現輸入個案而被納入強檢名單，該屋苑在星期日再因1宗涉及L452R變種病毒的初步確診輸入病例，需要圍封進行強制檢測，港府晚上7時40分公布，今晚將愉景灣旭暉閣列為指明「受限區域」，在該處人士須留在其處所並接受強檢，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測。

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》(第599J章)，就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處10個指明地方的人士接受新冠狀病毒核酸檢測。



因應1宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案，有10個指明地方被納入強制檢測公告。

任何在2021年11月10日上午11時至下午1時期間，曾乘搭任何由香港國際機場 (新旅遊車總站)開出往愉景廣場巴士總站路線號碼DB02R的巴士

任何在2021年11月10日下午1時至下午5時期間，曾身處香港新界大嶼山愉景灣D’Deck 1樓102A號鋪Ebeneezer's Kebabs & Pizzeria的人士

任何在2021年11月10日下午5時至下午10時期間，曾身處香港新界大嶼山愉景灣D’Deck地下G09號鋪Hemingway’s By The Bay的人士

任何在2021年11月12日下午10時至下午11時期間，曾身處香港中環中環三號碼頭的人士

任何在2021年11月12日下午10時至下午11時期間，曾身處香港新界大嶼山愉景灣渡輪碼頭的人士

任何在2021年11月12日下午11時至2021年11月13日上午1時期間，曾身處香港中環蘭桂坊榮華里10號Le Jardin的人士

任何在2021年11月13日上午1時至上午3時期間，曾身處香港中環雲咸街33號LKF Tower 1樓Tazmania Ballroom的人士

任何在2021年11月13日上午3時至上午5時期間，曾乘搭任何由中環三號碼頭開出往碧濤軒28號路線號碼DB08R的巴士的人士

任何在2021年11月13日下午5時至下午7時期間，曾身處香港新界大嶼山愉景灣愉景灣康樂會的人士

任何在2021年11月14日上午7時至上午8時期間，曾乘搭任何由愉景廣場巴士總站開出往東涌站巴士總站路線號碼DB01R的巴士的人士

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責任編輯：蘇文軒