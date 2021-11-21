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葉劉偶遇陳學鋒伸友誼之手　港島東3建制碰面展「君子風度」

政治 22:24 2021/11/21

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

葉劉淑儀和陳雪鋒偶遇握手。

立法會換屆選舉下月19日舉行，各候選人均馬不停蹄落區宣傳，今日的香港島亦特別熱鬧，參選港島西的新民黨葉劉淑儀，偶遇對手、民建聯陳學鋒，更主動伸出友誼之手。

據聞是次選舉，北京希望是「君子之爭」，要杜絕任何謾罵式的鬥爭和抹黑。自言樂見競爭的葉劉淑儀，今日在港島西遇見陳雪鋒時，就主動與對方握手，有說有笑，十分和諧。

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至於有3位建制的港島東，今日亦出現類似的畫面，工聯會會長吳秋北、民建聯梁熙和新民黨廖添誠，昨前後腳到太古站外，發起通關聯署行動，其中吳秋北先後撞見梁熙和廖添誠，大家互打招呼，盡顯「君子」一面。

相對建制派，非建制則顯得形單影隻。其中港島西參選人方龍飛落區時僅有數名「東涌街坊」相陪。而參選港島東、自稱「中間偏黃」的潘焯鴻，今日則到西灣河擺街站。方龍飛在社交平台，形容自己不過「形單影隻戰建制，不畏不懼行我路」。而潘焯鴻近日則申請外援，向民主黨求助，但尚未得到正式回覆。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https：//bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

撰文 : 傅流螢

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