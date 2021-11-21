【捕殺野豬】漁護署指野豬傷人個案升須捕捉及人道處理　野生動物管理諮詢小組原則上認同

▲ 漁護署署長梁肇輝今日（21日）上午出席電視節目後表示，曾就捕殺野豬決定諮詢香港野豬關注組（野生動物管理諮詢小組），大部分成員原則上認同需要採取一些行動。(經濟日報資料圖片)

漁護署署長梁肇輝今日（21日）上午出席電視節目後表示，曾就捕殺野豬決定諮詢香港野豬關注組（野生動物管理諮詢小組），大部分成員原則上認同需要採取一些行動，以即時且盡快地移除風險，包括人道處理野豬。他指，漁護署提出捕捉和人道毀滅市區野豬的措施，是因為過去進行的避孕遷移安排成效，追不上野豬滋擾情況惡化趨勢，「我們在4年遷移了約800隻野豬，為450隻野豬絕育避孕，花很長時間試這方法，但60個黑點仍然維持．滋擾情況有惡化趨勢，所以要調整策略」。

梁肇輝表示，野豬是大型的野生動物，牠們在大自然環境其實沒有問題，不過大家都知道很多野豬到市區聚集和覓食，造成嚴重滋擾之餘，亦對市民的安全構成很嚴重的威脅，所以有需要定時檢討和改變策略，針對當時環境而作出適當的管理措施。



他引述近年野豬傷人個案的數字，2011年至今年10月，涉及野豬傷人的個案共有36宗，當中8成即是30宗個案，由2018年開始至今年10月發生。過往，總共只有6宗個案，如果從每年的平均數字去看，由2011年至2017年，每年的野豬傷人個案大約一宗，但由2018年開始至今年10月，每年平均數字飆升至約8宗。加上今年由1月到10月，野豬傷人的個案數字達至11宗。這是一個強烈的信息，野豬在市區對市民的威脅真的越來越大，需果斷的行動去處理。

另一方面，野豬本身帶有很多不同的傳染病的病毒或細菌，有很多是人畜共患病（人畜共通疾病），即可以傳染人類，舉例來說有戊型肝炎、豬鏈球菌感染等。署方察覺到有傷者除受傷有傷口外，亦被野豬感染豬鏈球菌而需要做額外的治療。

對於日前漁護署以麵包引野豬落山捕殺，引來很多不滿及反對，梁肇輝指處理野生動物和人的衝擊，會夾雜理性科學分析和情感想法，要取一個平衡，指誘捕有必要性，因如果大家認同要移除目標野豬，便要採取有效的方法捕捉，在指定地點施放麻醉槍，否則讓野豬走出控制範圍會很危險，「我覺得用食物去誘捕方法，絕對有需要」。

記者：洪芷晴