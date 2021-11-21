培訓公務員高層領導　聶德權︰新時代下要敢擔當

▲ 聶德權出席學員畢業典禮。（聶德權Facebook）

公務員培訓處自2009年起，就推出「高層領導培訓課程」，重點培訓有潛質、年輕首長級公務員，12年間有400名首長級公務員曾參加。公務員事務局局長聶德權也有同學員分享領袖素質的看法，更稱在新時代下裝備好自己，是每一位首長級公務員同事的使命。

聶德權提到，公務員是政府管治團隊骨幹，首長級同事帶領公務員團隊，更是特區施政成效的關鍵，所以他們的視野、思維要與時並進，在這個新時代下，裝備好自己去應對挑戰、敢於擔當，更是每一位首長級公務員同事的使命。

雖然聶德權近期忙於抗疫工作，但他也有出席學員的畢業典禮。他稱，非常重視公務員培訓，只要時間許可，都會出席支持，希望參與的學員，完成11日課程後，都有啟發、得着，能夠活用所學。

今年課程有2個單元，分別是新秩序中的挑戰、機遇及應對策略，以及公營部門的領導，一共有40人參與，他們分別是來自32個政府部門首長級公務員，以及兩間法定機構的高級管理人員。

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