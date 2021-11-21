【國際學校】元朗安基司國際小學明年招生將收取建設費　覓地建中學設IB、IGCSE課程

▲ 安基司大樓及附近建築物模擬圖。（安基司集團提供圖片）

「玩具大王」蔡志明妻子李惠莉創辦的安基司（Anchors）國際教育集團，耗資逾10億元、佔地逾11萬平方呎的元朗安基司學校國際化小學及幼稚園，昨日（20日）舉行平頂儀式。新校舍預計明年4、5月落成，同年秋季開始招收首屆學生，包括幼稚園及小一至小三級學生，翌年即2023年8月啟用，校方將同時收取學費及「學校建設費」；該集團構思籌劃的「一條龍」中學亦進入覓地興建階段，擬設IB及IGCSE課程為主的國際課程部。

位於元朗凹頭錦田河畔的安基司學校及安基司幼稚園暨國際幼兒園（元朗）（暫名），於今年3月開始動工，為安基司教育旗下3間幼稚園以外的第4間屬校，亦是該集團籌辦的首間小學。

新校舍預計明年4、5月落成，將於明年秋季開始招生，2023年8月啟用。新校將採用小班教學，首年會招收學前班（N1）、幼兒班至高班（K1至K3），每級取錄約50至70名學生。

至於屬私立國際化小學的安基司學校，明年招生以小一為主，小二及小三會招收1至2班，學校會預留至少一半學額，優先取錄該校現時3間幼稚園的畢業生。

集團創辦人、安基司國際教育集團校監蔡李惠莉致辭時表示，新校佔地超過11萬平方呎，包括面積達8萬平方呎綠化園林區，以及一幢6層高的教學主樓，內有36個世紀資訊網絡教室，STEAM同編程實驗室，亦有先進的音樂、視覺藝術室，以及表演藝術大廳；運動設施包括室內恆溫游泳池、球場及緩跑徑。她形容平頂儀式是安基司發展成為「一條龍」教學的重要里程碑，長遠而言將計劃開辦中學，使安基司的教育理念得以延續，讓孩子可以在16年一貫的優質教育體系中成長。

蔡志明長女、執行校董兼行政總監蔡加敏則指，小學部課程會加入IB課程元素，而構思籌劃中的中學階段，目前已進入買地興建階段，學校會設有以IB課程及IGCSE課程為主的國際課程部，讓學生與世界接軌。

蔡加敏指，雖然安基司是一間私校，除學費外也會收學校建設費，但集團正研究設立獎學金計劃，強調歡迎認同其辦學理念的任何階層人士報讀。

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責任編輯：馮琪雅